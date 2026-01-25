عاجل | هيئة عمليات الجيش السوري للجزيرة: قسد تخرق الاتفاق وتستهدف بمسيرات مواقع الجيش بمحيط عين العرب

عاجلعاجل,
آخر تحديث: 23:22 (توقيت مكة)
عاجل | هيئة عمليات الجيش السوري للجزيرة: قسد تخرق الاتفاق وتستهدف بمسيرات مواقع انتشار الجيش بمحيط عين العرب كوباني
عاجل | هيئة عمليات الجيش السوري للجزيرة: تدمير 4 آليات للجيش السوري جراء تصعيد قسد
عاجل | هيئة عمليات الجيش السوري للجزيرة: تنظيم قسد حاصر بعض العائلات في محيط قرية الشيوخ بهدف اعتقال أبنائه
