عاجل | هيئة عمليات الجيش السوري للجزيرة: قسد تخرق الاتفاق وتستهدف بمسيرات مواقع الجيش بمحيط عين العرب

Published On 25/1/2026
آخر تحديث: 23:22 (توقيت مكة)

عاجل | هيئة عمليات الجيش السوري للجزيرة: قسد تخرق الاتفاق وتستهدف بمسيرات مواقع انتشار الجيش بمحيط عين العرب كوباني

عاجل | هيئة عمليات الجيش السوري للجزيرة: تدمير 4 آليات للجيش السوري جراء تصعيد قسد

عاجل | هيئة عمليات الجيش السوري للجزيرة: تنظيم قسد حاصر بعض العائلات في محيط قرية الشيوخ بهدف اعتقال أبنائه

المصدر: الجزيرة

