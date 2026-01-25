عاجل,
أخبار|سوريا

الجيش السوري: قسد خرقت الهدنة في عين العرب وندرس خياراتنا

A Syrian army soldier stands guard as Kurdish-led Syrian Democratic Forces (SDF) forces withdraw from al-Aqtan prison on the outskirts of the northeastern city of Raqa, bound for Kobani, on January 23, 2026. The United States said it launched an operation January 21 that could move thousands of Islamic State group jihadists from Syria to Iraq, as Syrian and Kurdish-led forces traded accusations of breaching a fragile ceasefire. In Raqa province, an AFP correspondent saw people waiting for news of family members held in Al-Aqtan prison, where government forces deployed a day earlier but where a security official told AFP that Kurdish forces were still inside. (Photo by Bakr ALKASEM / AFP)
مدرعات للجيش السوري تنتشر قرب سجن الأقطان بالرقة بعد إنسحاب عناصر قسد (الفرنسية)
Published On 25/1/2026
آخر تحديث: 23:53 (توقيت مكة)

أعلنت هيئة العمليات في الجيش السوري، مساء اليوم الاحد، خرق تنظيم قسد اتفاق وقف إطلاق النار واستهداف مواقع انتشار الجيش في محيط منطقة عين العرب – ريف حلب الشمالي – بأكثر من 25 مسيرة انتحارية.

ونقلت الجزيرة عن هيئة العمليات قولها إن تصعيد قسد أدى إلى تدمير 4 آليات للجيش السوري، مضيفة أن تنظيم قسد استهدف أيضا طريق إم 4 والقرى المحيطة به ما أدى لإصابة عدد من المدنيين.

وقالت هيئة العمليات إن قسد حاصر بعض العائلات في محيط قرية الشيوخ بهدف اعتقال أبنائها، وأوضحت أن حصار العائلات تطور لاشتباكات مع بعض الأهالي أدى لوقوع إصابات بينهم.

وأكدت الهيئة أن الجيش السوري يدرس خياراته الميدانية حالياً، رداً على استهداف الأهالي ومواقع انتشاره وسيقوم بما يلزم.

ومساء الثلاثاء، أعلنت وزارة الدفاع وقف إطلاق النار في جميع قطاعات عمليات الجيش، مشيرة إلى أن هذا القرار يستمر4 أيام من تاريخه، التزاما بالتفاهمات المعلنة من قبل الدولة مع  قسد ، وذلك قبل أن يتم التمديد 15 يوما اعتبارا من مساء السبت.

وفي 18 يناير/ كانون الثاني الجاري، وقّعت الحكومة السورية وقسد اتفاقا يقضي بوقف إطلاق النار ودمج عناصر ومؤسسات التنظيم ضمن الدولة السورية، إلا أنه واصل ارتكاب استفزازات وخروقات وصفتها الحكومة السورية بأنها تصعيد.

وجاء الاتفاق بعد عملية عسكرية أطلقها الجيش السوري، استعاد خلالها مناطق واسعة في شرق وشمال شرق البلاد، إثر خروقات متكررة منقسد لاتفاقاته الموقعة مع الحكومة قبل 10 أشهر، وتنصله من تنفيذ بنودها.

وسبق أن تنصل تنظيم قسد من تنفيذ اتفاق مارس/ آذار 2025 مع الحكومة السورية، الذي ينص على احترام المكون الكردي ضمن حقوق متساوية لجميع مكونات الشعب، ودمج المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق البلاد ضمن إدارة الدولة.

وتبذل إدارة الرئيس السوري أحمد الشرع جهودا مكثفة لضبط الأمن وبسط سيطرتها على كامل أراضي البلاد منذ الإطاحة بنظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024.

المصدر: الجزيرة + وكالات

