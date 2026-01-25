الجيش السوري: قسد خرقت الهدنة في عين العرب وندرس خياراتنا

أعلنت هيئة العمليات في الجيش السوري، مساء اليوم الاحد، خرق تنظيم قسد اتفاق وقف إطلاق النار واستهداف مواقع انتشار الجيش في محيط منطقة عين العرب – ريف حلب الشمالي – بأكثر من 25 مسيرة انتحارية.

ونقلت الجزيرة عن هيئة العمليات قولها إن تصعيد قسد أدى إلى تدمير 4 آليات للجيش السوري، مضيفة أن تنظيم قسد استهدف أيضا طريق إم 4 والقرى المحيطة به ما أدى لإصابة عدد من المدنيين.

وقالت هيئة العمليات إن قسد حاصر بعض العائلات في محيط قرية الشيوخ بهدف اعتقال أبنائها، وأوضحت أن حصار العائلات تطور لاشتباكات مع بعض الأهالي أدى لوقوع إصابات بينهم.

وأكدت الهيئة أن الجيش السوري يدرس خياراته الميدانية حالياً، رداً على استهداف الأهالي ومواقع انتشاره وسيقوم بما يلزم.

ومساء الثلاثاء، أعلنت وزارة الدفاع وقف إطلاق النار في جميع قطاعات عمليات الجيش، مشيرة إلى أن هذا القرار يستمر4 أيام من تاريخه، التزاما بالتفاهمات المعلنة من قبل الدولة مع قسد ، وذلك قبل أن يتم التمديد 15 يوما اعتبارا من مساء السبت.

وفي 18 يناير/ كانون الثاني الجاري، وقّعت الحكومة السورية وقسد اتفاقا يقضي بوقف إطلاق النار ودمج عناصر ومؤسسات التنظيم ضمن الدولة السورية، إلا أنه واصل ارتكاب استفزازات وخروقات وصفتها الحكومة السورية بأنها تصعيد.

وجاء الاتفاق بعد عملية عسكرية أطلقها الجيش السوري، استعاد خلالها مناطق واسعة في شرق وشمال شرق البلاد، إثر خروقات متكررة منقسد لاتفاقاته الموقعة مع الحكومة قبل 10 أشهر، وتنصله من تنفيذ بنودها.

وسبق أن تنصل تنظيم قسد من تنفيذ اتفاق مارس/ آذار 2025 مع الحكومة السورية، الذي ينص على احترام المكون الكردي ضمن حقوق متساوية لجميع مكونات الشعب، ودمج المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق البلاد ضمن إدارة الدولة.

وتبذل إدارة الرئيس السوري أحمد الشرع جهودا مكثفة لضبط الأمن وبسط سيطرتها على كامل أراضي البلاد منذ الإطاحة بنظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024.