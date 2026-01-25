ترمب يعلن الطوارئ في 10 ولايات بسبب العاصفة الثلجية

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب موافقته على إعلان حالة الطوارئ في عشر ولايات هي: تينيسي وجورجيا ونورث كارولاينا وميريلاند وأركنسوا وكنتاكي ولويزيانا وميسيسيبي وإنديانا ووست فرجينيا.

وقال ترمب -في منشور على منصة تروث سوشيال- إنه وافق على إعلان حالة الطوارئ في 10 ولايات لضمان سلامة المواطنين من تداعيات العاصفة الثلجية التي تجتاح ولايات كثيرة في البلاد، مؤكدا أن السلطات الفدرالية تعمل بشكل وثيق مع وكالة إدارة الطوارئ الفدرالية في هذه الولايات، ومع حكام الولايات وفرق الطوارئ المحلية.

وضربت عاصفة شتوية كبرى السبت الولايات المتحدة، وسط تحذيرات من تأثيرها على أكثر من 170 مليون أمريكي في أكثر من 30 ولاية، بحسب إدارة الأرصاد الجوية الأمريكية.

وتتوقع إدارة الأرصاد الجوية أن تتسبب العاصفة "فيرن" في تراكمات ثلجية واضطرابات في حركة المرور وانقطاعات في التيار الكهربائي.

وحتى اللحظة، تعطلت أكثر من 10 آلاف رحلة جوية في جميع أنحاء الولايات المتحدة تحسبا للعاصفة، مع توقعات بإلغاء آلاف الرحلات الأخرى حتى مطلع الأسبوع المقبل جراء اشتداد العاصفة خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وبدأت العاصفة الثلجية من المنطقة التي تضم ولايات كولورادو ونيو ميكسيكو ووايومينغ، وهي تزحف إلى ولايات أخرى لتصل اليوم الأحد إلى المنطقة الشمالية الشرقية التي تضم العاصمة واشنطن.