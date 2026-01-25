روسيا تحذر من نشر قوات غربية بأوكرانيا والهجمات المتبادلة تتصاعد

أكدت روسيا أنها لن تقبل نشر أي قوات أو بنى تحتية عسكرية غربية على الأراضي الأوكرانية، مشيرة إلى أن أي وجود عسكري غربي داخل أوكرانيا سيُعَد هدفا مشروعا للقوات الروسية.

وقال رئيس قسم رابطة الدول المستقلة في الخارجية الروسية أليكسي بوليشوك إن موسكو تنظر إلى أي وحدات غربية يجري نشرها هناك بوصفها تدخلا أجنبيا مباشرا، مشددا على أن الجيش الروسي سيتعامل معها وفق هذا الوصف.

وفي وقت سابق، أعلن حلفاء أوكرانيا في أوروبا أنهم اتفقوا على ضمانات أمنية رئيسية لكييف في قمة بباريس، تشمل نشر قوة لحفظ السلام، لكن موسكو أعلنت أنها لن تقبل نشر قوة مماثلة، واتهمت كييف وحلفاءها بتشكيل "محور حرب".

قصف منشآت للطاقة

ميدانيا، ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها قصفت منشأة للطاقة تدعم المجمع الصناعي العسكري الأوكراني، وأن دفاعاتها الجوية أسقطت 31 صاروخ "هيمارس" و68 طائرة مسيَّرة أوكرانية خلال الساعات الأخيرة.

وقد أفادت السلطات الأوكرانية بمقتل مدني وإصابة آخرين في قصف روسي على مقاطعة خاركيف، إلى جانب إصابات في خيرسون ودونيتسك وميكولايف ودنيبرو.

كما أعلن حاكم زابوروجيا أن القوات الروسية نفذت أكثر من 700 هجوم على البنى التحتية في عشرات البلدات.

وفي كييف، قال رئيس بلدية العاصمة فيتالي كليتشكو إن التدفئة ما زالت معطلة في نحو 1700 مبنى بعد هجوم روسي استهدف البنية التحتية للطاقة مطلع الأسبوع، في وقت حُرم فيه 1.2 مليون عقار من الكهرباء مع انخفاض درجات الحرارة إلى أقل من الصفر.

وأوضح أن عمال المرافق أعادوا التدفئة لأكثر من 1600 مبنى منذ مساء أمس، في حين تتواصل أعمال الصيانة.

وأشار نائب رئيس الوزراء الأوكراني أوليكسي كوليبا، أمس السبت، إلى أن أكثر من 3200 مبنى ‌في كييف كانت دون تدفئة في ⁠وقت متأخر من المساء، بعد أن كانت 6 آلاف مبنى في الصباح.

من جانبه، أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن قطاع الطاقة والبنية التحتية الحيوية بات الهدف الأول للهجمات الروسية.

وقال زيلينسكي إن موسكو أطلقت خلال الأسبوع أكثر من 1700 مسيَّرة هجومية و1380 قنبلة جوية و69 صاروخا على بلاده.

صد محاولات تقدُّم روسية

في المقابل، قالت هيئة الأركان الأوكرانية إن قواتها خاضت 127 مواجهة قتالية مع الجيش الروسي في محاور القتال المختلفة.

وأضافت الهيئة أن أعنف العمليات القتالية وقعت في مدينة بوكروفسك، وأنها صدت محاولات تقدُّم روسية في محاور خاركيف وزابوروجيا ودونيتسك.

كما أعلن سلاح الجو الأوكراني أنه أسقط 87 من أصل 102 مسيَّرة أطلقتها روسيا خلال الليل، من بينها طائرات "شاهد" و"جيربيرا"، في حين ذكرت وزارة الدفاع الروسية أنها اعترضت 52 مسيَّرة أوكرانية فوق مناطق عدة، منها بريانسك وكراسنودار وروستوف وأوريول وأستراخان وبيلغورود.

وأعلن حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية أن قصفا أوكرانيا مكثفا خلال الليلة الماضية أدى إلى تضرر منشآت للطاقة وعدد من المركبات في المدينة.

وفي حصيلة جديدة، قالت هيئة الأركان الأوكرانية إن عدد القتلى والجرحى في صفوف القوات الروسية منذ بداية الحرب ارتفع إلى نحو 1,234,040، بينهم 1020 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مشيرة إلى تدمير آلاف الدبابات والمركبات القتالية وأنظمة المدفعية والطائرات.

وتأتي هذه التطورات الميدانية بالتزامن مع مباحثات في الإمارات وُصفت بالمثمرة، إذ توقع مسؤول أمريكي عقد لقاء بين الرئيسين فلاديمير بوتين وزيلنسكي بالنظر إلى التقدم في المحادثات.

وأضاف المسؤول أنه جرى الاتفاق على بدء جولة مباحثات أمريكية أوكرانية روسية جديدة اليوم الأحد، واصفا ذلك بأنه مؤشر جيد.