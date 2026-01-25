كارني يدعو المواطنين لشراء المنتج الكندي ردا على تهديدات ترمب

دعا رئيس الوزراء الكندي مارك كارني مواطني بلاده إلى تعزيز اقتصادهم المحلي من خلال شراء المنتجات الكندية، وذلك ردا على تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية على كندا في حال إبرامها اتفاقا تجاريا مع الصين.

وقال رئيس الوزراء الكندي في مقطع فيديو نشره في حسابه بمنصة إكس أمس السبت "مع التهديدات الخارجية التي يواجهها اقتصادنا، قرر الكنديون التركيز على ما يمكنهم التحكم فيه"، مشيرا إلى أن حكومته تبنت سياسة جديدة لتعزيز الإقبال على المنتجات الكندية.

وقال كارني إن عمليات بناء اقتصاد بلاده تتم بمصادر وسواعد كندية، مؤكدا على قوة اقتصاد بلاده وثقتها في عمّالها وفي شركاتها.

وتجنب كارني ذكر الولايات المتحدة كمصدر للتهديد، لكنه أشار إليها بقوله "لا يمكننا التحكم فيما تفعله الدول الأخرى، لكن يمكننا أن نكون أفضل زبون لأنفسنا. سنشتري المنتج الكندي. وسنبني كندا قوية معا".

وكان ترمب، هدد أمس السبت، بفرض رسوم جمركية بنسبة 100% على السلع المستوردة من كندا في حال إبرامها اتفاقا تجاريا مع الصين.

وقال ترمب في تدوينة نشرها على منصته تروث سوشيال "إذا كان الحاكم كارني يعتقد أن كندا ستصبح ميناء عبور للصين من أجل إرسال السلع والمنتجات إلى الولايات المتحدة، فهو مخطئ جدا في ذلك".

ويأتي تهديد ترمب بعد زيارة قام بها رئيس الوزراء الكندي الأسبوع الماضي للصين، أجرى خلالها مباحثات مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، وقال في تصريحات أدلى بها خلال الزيارة إن كندا والصين تتجهان نحو إقامة شراكة إستراتيجية جديدة.