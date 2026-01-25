دمشق تفكك خلية متورطة في استهداف الأمن والجيش بالساحل

أخبار|سوريا

RAQQA, SYRIA - JANUARY 23: A member of the ministry of interior is seen while residents of Raqqa take to the streets to celebrate the takeover by the army of the city of Raqqa on January 23, 2026 in Raqqa, Syria. Syrian government forces continue to retake large parts of northern and eastern Syria from Kurdish forces in a rapid push that has brought nearly all of Syria under the control of Damascus and government forces. (Photo by Abdulmonam Eassa/Getty Images)
قوات الأمن السورية تواصل حملة لاعتقال "الخارجين على القانون" في البلاد (غيتي).
Published On 25/1/2026
آخر تحديث: 01:43 (توقيت مكة)

نجحت قوات الأمن السورية السبت في تفكيك "خلية إرهابية" تعرف باسم "سرايا الجواد"، خلال عمليات أمنية نفذت في مدن الحفة والقرداحة وجبلة بمحافظة اللاذقية غربي البلاد، وفقا لما أعلنته وزارة الداخلية.

وقالت الوزارة إن العمليات أسفرت عن إلقاء القبض على مكنى غياث محمود في الحفة، المسؤول عن التصنيع داخل الخلية، وجعفر سميع حسن في القرداحة، وأدهم غياث محمود في جبلة، وجميعهم متورطون في استهداف عناصر الأمن الداخلي والجيش السوري.

وأضافت أنه جرى ضبط عبوات ناسفة وأسلحة وذخائر وقنابل كانت معدة لتنفيذ أعمال تهدد الأمن العام.

وأكدت الوزارة مصادرة المضبوطات وإحالة الموقوفين إلى القضاء المختص.

وفي مارس/آذار الماضي، شنّت مجموعات مسلحة موالية للنظام المخلوع في الساحل السوري هجوما تسبب في مقتل مئات من قوى الأمن العام والمدنيين في اللاذقية وطرطوس، مما دعا الرئيس أحمد الشرع إلى تشكيل لجنة لتقصي الحقائق بعد اتهامات بارتكاب انتهاكات طالت المدنيين.

ومنذ سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، تسعى الحكومة إلى فرض الأمن في البلاد، بينما تصر بعض المجموعات على بث الفوضى وحمل السلاح، وهو ما تتعامل معه السلطات بحزم.

المصدر: الجزيرة + الأناضول

