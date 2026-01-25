دمشق تفكك خلية متورطة في استهداف الأمن والجيش بالساحل

نجحت قوات الأمن السورية السبت في تفكيك "خلية إرهابية" تعرف باسم "سرايا الجواد"، خلال عمليات أمنية نفذت في مدن الحفة والقرداحة وجبلة بمحافظة اللاذقية غربي البلاد، وفقا لما أعلنته وزارة الداخلية.

وقالت الوزارة إن العمليات أسفرت عن إلقاء القبض على مكنى غياث محمود في الحفة، المسؤول عن التصنيع داخل الخلية، وجعفر سميع حسن في القرداحة، وأدهم غياث محمود في جبلة، وجميعهم متورطون في استهداف عناصر الأمن الداخلي والجيش السوري.

وأضافت أنه جرى ضبط عبوات ناسفة وأسلحة وذخائر وقنابل كانت معدة لتنفيذ أعمال تهدد الأمن العام.

وأكدت الوزارة مصادرة المضبوطات وإحالة الموقوفين إلى القضاء المختص.

وفي مارس/آذار الماضي، شنّت مجموعات مسلحة موالية للنظام المخلوع في الساحل السوري هجوما تسبب في مقتل مئات من قوى الأمن العام والمدنيين في اللاذقية وطرطوس، مما دعا الرئيس أحمد الشرع إلى تشكيل لجنة لتقصي الحقائق بعد اتهامات بارتكاب انتهاكات طالت المدنيين.

ومنذ سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، تسعى الحكومة إلى فرض الأمن في البلاد، بينما تصر بعض المجموعات على بث الفوضى وحمل السلاح، وهو ما تتعامل معه السلطات بحزم.