حكومة جديدة في كوت ديفوار تحت شعار الاستمرارية

أعلن رئيس الوزراء في كوت ديفوار روبرت بيوغري مامبي تشكيل حكومته الجديدة بعد يومين فقط من إعادة تعيينه، في خطوة تعكس توجه السلطة نحو الحفاظ على الاستقرار السياسي والمؤسسي.

وتكاد التشكيلة الحكومية الجديدة تكون نسخة لسابقتها، مع بعض التعديلات البارزة. فقد انتقل كوفي نغيسان من وزارة التعليم التقني إلى وزارة التربية الوطنية، في حين تولت نيال كابا حقيبة الخارجية بعد أن كانت وزيرة التخطيط. أما تيني بيراهيما واتارا -شقيق الرئيس الحسن واتارا- فقد احتفظ بوزارة الدفاع، وحصل في الوقت نفسه على منصب نائب رئيس الوزراء.

في حين غادر الحكومة عدد من الأسماء البارزة، بينهم ليون كاكو آدوم وزير الخارجية السابق، وبواكي فوفانا وزير المياه والصرف الصحي، ولوران تشاغبا وزير المياه والغابات. كما أثار خروج كوبينان كواسي أدجوماني، وزير الزراعة والتنمية الريفية منذ عام 2019، اهتمام المراقبين.

سياق سياسي

ويأتي هذا التشكيل الجديد بعد استقالة الحكومة السابقة، وبعد شهر واحد من الانتخابات التشريعية التي فاز فيها الحزب الحاكم بنحو 80% من مقاعد البرلمان. وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعيد انتخاب الحسن واتارا لولاية رئاسية رابعة بنسبة قاربت 90% من الأصوات.

ويرى مراقبون أن هذه التغييرات المحدودة تؤكد رغبة واتارا في تعزيز موقعه السياسي والحفاظ على توازنات داخل فريقه الحكومي، في وقت تواصل فيه كوت ديفوار مسارها نحو ترسيخ الاستقرار بعد الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة.