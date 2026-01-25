حزب العمال البريطاني يمنع منافسا لستارمر من العودة للبرلمان

ذكرت وسائل إعلام محلية أن حزب العمال البريطاني منع السياسي آندي بيرنام، اليوم الأحد، من محاولة العودة إلى البرلمان وذلك بقرار من اللجنة التنفيذية للحزب، في خطوة ينظر إليها على أنها تحرك سياسي من رئيس الوزراء كير ستارمر وحلفائه لإقصاء منافس محتمل على زعامة الحزب.

وكان بيرنام -أحد أبرز ساسة الحزب ورئيس ‍بلدية مانشستر المنتخب- قد أعلن، السبت، رغبته في الترشح عن حزب العمال خلفا للنائب الذي استقال الأسبوع الماضي.

وأفادت وسائل إعلام محلية، من ‍بينها "بي.بي.سي" وصحيفة الغارديان، برفض اللجنة التنفيذية لحزب العمال منحه الإذن بالترشح.

ويحرم القرار بيرنام من فرصة الفوز بمنصة كان بإمكانه من خلالها منافسة ستارمر رسميا، إذ إن أعضاء البرلمان فقط هم من يملكون حق التنافس على زعامة الحزب.

ولم يؤكد حزب العمال قرار اللجنة التنفيذية بعد، واكتفى بالقول إنه سيصدر ‌بيانا في وقت لاحق.

ومن شأن قرار اللجنة التنفيذية تأجيج الاستياء في الحزب الحاكم الذي تراجعت شعبيته كثيرا منذ فوزه الساحق في ‌انتخابات يوليو/تموز 2024، إذ يواجه ستارمر تحديات للوفاء بتعهداته بتعزيز الاقتصاد وتحسين الخدمات ‌العامة وتشديد رقابة الحدود.

وتفاعلت أسواق السندات بشكل سلبي الأسبوع الماضي مع احتمالية عودة بيرنام إلى البرلمان، إذ رأى بعض المستثمرين أن ذلك قد يؤدي إلى اضطراب سياسي، وأنه إذا ما ‌حل محل ستارمر في نهاية المطاف ستشهد البلاد سياسة مالية تميل للتيسير.

وانتقد بيرنام قيادة ستارمر العام الماضي، لكنه قال، السبت، إنه أكد لرئيس الوزراء رغبته في "دعم عمل الحكومة، وليس تقويضه".