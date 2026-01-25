شهيد وجرحى بغارات على حي التفاح والاحتلال يفجر مربعات سكنية بخان يونس

استشهد فلسطيني وأصيب آخرون صباح اليوم الأحد بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي بمدينة غزة وسط قطاع غزة، وذلك تزامنا مع قصف مقاتلات الاحتلال ومدفعيته مناطق في وسط القطاع وجنوبه.

وأفاد مصدر في المستشفى المعمداني، باستشهاد شخص وإصابة آخرين بنيران جيش الاحتلال في حي التفاح شمال شرقي مدينة غزة، كما أفاد مصدر في مستشفى الشفاء بإصابة عدد من الفلسطينيين في قصف إسرائيلي استهدف مبنى بحي الرمال غربي مدينة غزة.

وقال مراسل الجزيرة إن طائرات الاحتلال شنت 4 غارات على حي التفاح منذ صباح اليوم الأحد، كما فجرت قواته عربة مفخخة قرب مقبرة البطش شرقي الحي.

وفي شمال القطاع، أطلقت آليات الاحتلال النار بكثافة شرق مخيم جباليا، كما قصفت مدفعية الاحتلال مناطق متفرقة من البلدة، وفق ما أفاد به مراسل الجزيرة.

تصعيد واستحداث مواقع عسكرية

وفي جنوب قطاع غزة، أفاد مراسل الجزيرة بأن المناطق الشرقية من مدينة خان يونس تشهد تصعيدا عسكريا إسرائيليا، حيث تعرضت بلدة بني سهيلا شرق المدينة لقصف مدفعي إسرائيلي، بالتزامن مع حركة نشطة لقوات الاحتلال في المناطق المجاورة لها.

وأوضح مراسل الجزيرة أن قوات الاحتلال نفذت عمليات نسف وتفجير واسعة شرق خان يونس، شملت تدمير مبانٍ ومربعات سكنية.

كما شوهدت آليات تابعة لقوات الاحتلال تعمل على تجريف أحياء سكنية واستحداث مواقع عسكرية في بلدة بني سهيلا شرق خان يونس.

وقال مراسل الجزيرة في خان يونس رامي أبو طعيمة إن بني سهيلا التي يسيطر عليها جيش الاحتلال تشهد عملية نسف ضخمة وقصفا مدفعيا يستهدف منازل الفلسطينيين في البلدة، تزامنا مع إقامة جيش الاحتلال أبراجا للمراقبة في المنطقة.

واقع إنساني صعب

إنسانيا، وصف مفوض عام وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني، قطاع غزة بأنه أخطر مكان في العالم على الصحفيين، تماما كما هو الحال بالنسبة للعاملين في المجال الإنساني.

إعلان

وأشار إلى أن الحظر المفروض منذ بداية الحرب على دخول الصحفيين الدوليين بشكل مستقل يعزز حملات التضليل والسرديات المتطرفة.

من جانبه، قال مدير جمعية الإغاثة الطبية في مدينة غزة الدكتور محمد أبو عفش إن أكثر من 5 آلاف طفل يعانون أوضاعا صحية صعبة داخل القطاع وبحاجة إلى تلقي العلاج في الخارج.

وأكد في مقابلة مع الجزيرة أن القطاع يسجل وفَيات يومية بين الأطفال نتيجة تفشي الأمراض وشح الأدوية والعلاجات.

ورغم تدهور الوضع الإنساني في القطاع، ما زالت السلطات الإسرائيلية تغلق معبر رفح، الذي يعد شريان الحياة لسكان القطاع المحاصر.

ورغم التقارير التي تشير إلى استعدادات إسرائيلية لفتح المعبر بعد ضغوط أمريكية مؤخرا، فإن الخطة الإسرائيلية المقترحة لإدارة المعبر تشير إلى تحوّل جوهري في وظيفته، من بوابة فلسطينية إلى العالم الخارجي إلى أداة أمنية محكمة، تعكس مساعي تل أبيب لإعادة ضبط حركة العبور ضمن معادلات سياسية وأمنية أشد تعقيدا.