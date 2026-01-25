توقعات بعودة وشيكة للإنترنت في إيران بعد أسبوعين من حجبها

أفادت وكالة أنباء فارس الإيرانية بأن خدمة الإنترنت -التي حُجبت قبل أكثر من أسبوعين في إيران– ستعود في غضون يومين، مشيرة إلى أن المجلس الأعلى للأمن القومي صادق الجمعة على إعادة تشغيل الإنترنت، وأبلغ وزارة الاتصالات بذلك.

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة البنية التحتية للاتصالات في إيران بهزاد أكبري السبت أن الإنترنت في طريقها للعودة، وقال "إن شاء الله تُحل هذه المسألة اليوم أو غدا".

ورصدت "فارس" استعادة وجيزة للاتصال بالإنترنت، قبل أن "تنقطع مجددا بعد نحو 30 دقيقة"، وأوردت -نقلا عن مسؤولين في وزارة الاتصالات- أن عودة الإنترنت ستستغرق وقتا "نظرا للتعقيدات التقنية".

وكانت منظمة "نت بلوكس" المعنية بمراقبة الشبكات أفادت السبت بأن إيران دخلت أسبوعها الثالث من انقطاع الإنترنت الدولية، مشيرة إلى وجود مؤشرات على محاولات لتوليد "حركة مرور وهمية" توحي بعودة الاتصال، في حين لا يزال الوصول الفعلي إلى الشبكة العالمية محدودا، وهو ما يصعّب التحقق المستقل من مجريات الأحداث داخل البلاد.

وحجبت السلطات الإيرانية خدمات الإنترنت منذ 8 يناير/كانون الثاني بالتزامن مع اتساع نطاق الاحتجاجات التي اندلعت في البلاد أواخر العام الماضي، وحملت مطالب اقتصادية قبل أن تتصاعد وتتخذ بعدا سياسيا.

وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي -في منشور على موقع إكس الجمعة- إن ما وصفها بالعملية الإرهابية الأخيرة في إيران خلفت دمارا واسعا وخسائر بشرية كبيرة، مبيّنا أن حصيلة القتلى بلغت 3117 شخصا، من بينهم 2427 من المدنيين وعناصر الأمن، مقابل 690 من منفذي "العمليات الإرهابية"، حسب وصفه.

في حين قالت وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان (هرانا) -ومقرها الولايات المتحدة– إنها تأكدت من 5002 حالة قتل خلال الاحتجاجات، من بينهم 4714 متظاهرا، وأشارت إلى أنها لا تزال تحقق في 9787 حالة قتل محتملة أخرى.

نجل الرئيس الإيراني ينتقد حجب الإنترنت

وكان يوسف بزشكيان -نجل الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان– دعا السبت إلى إعادة تشغيل خدمة الإنترنت.

وقال -في رسالة نقلتها وكالة الأنباء الرسمية "إرنا"- إن حجب الإنترنت المتواصل منذ أكثر من أسبوعين "سيوسع الفجوة بين الشعب والحكومة، وهذا يعني أن أولئك الذين لم يكونوا وما زالوا غير ساخطين سيُضافون إلى قائمة الساخطين".

وأضاف بزشكيان أن "نشر صور التظاهرات أمر لا بد لنا من مواجهته عاجلا أم آجلا. إن حجب الإنترنت لن يحل أي شيء، بل سيؤجل المشكلة فقط".

خسائر كبيرة

ويلقي انقطاع الإنترنت بظلاله على مختلف مناحي الحياة في إيران، كما يؤثر على مجمل الاقتصاد، فبحسب وزير الاتصالات إحسان تشيتساز فإن كلفة الانقطاع تراوح بين 3 و4 ملايين دولار يوميا، غير أن تقديرات "نت بلوكس" كانت أعلى بكثير، إذ أشارت إلى خسائر تتجاوز 36 مليون دولار يوميا.

وفي سياق محاولة تفسير ما بات يُعرف داخليا بـ"العزلة الرقمية"، قدّمت السلطات الإيرانية تفسيرها الرسمي لقرار قطع الإنترنت بأنه مرتبط بأسباب أمنية تتعلق بما وصفها مسؤولون إيرانيون بـ"التهديدات المتصاعدة" خلال الاحتجاجات.

وفي تصريحات سابقة، اعتبر عراقجي أن خطوة حجب الإنترنت كانت إجراء ضروريا لـ"حماية الأمن العام واستقرار المجتمع"، في ظل ما وصفته السلطات بـ"التنسيق عن بُعد للمظاهر غير القانونية".

وسبق أن شهدت إيران حالات حجب للإنترنت لفترات أقصر أو على نطاق أضيق، خصوصا في 2009 خلال احتجاجات على إعادة انتخاب الرئيس آنذاك محمود أحمدي نجاد، وفي 2019 على خلفية أسعار الوقود، وفي 2022 بعد وفاة الشابة الإيرانية الكردية مهسا أميني أثناء احتجازها من قبل شرطة الأخلاق، وكذلك خلال الحرب مع إسرائيل التي استمرت 12 يوما في يونيو/حزيران 2025.