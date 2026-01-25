ترمب يتهم ولاية مينيسوتا بالتستر على عملية احتيال مالي

اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أن ولاية مينيسوتا تشهد تسترا جنائيا على عملية احتيال مالي ضخمة، وسط توترات تشهدها الولاية بعد مقتل رجل برصاص عناصر أمن فدراليين أمس السبت.

وأتى تصريح ترمب، الذي نشره على منصة "تروث سوشال"، في ظل مدافعة إدارته عن إطلاق عناصر أمن فدراليين النار على ممرض في مدينة مينيابوليس السبت، مما أثار غضب المعارضة الديمقراطية التي نددت بما اعتبرته رواية كاذبة وبخروج شرطة الهجرة عن السيطرة.

وقتل أليكس بريتي، وهو ممرض أمريكي يبلغ 37 عاما ويعمل في وحدة العناية المركزة في مستشفى للمحاربين القدامى، إثر مناوشة وقعت السبت مع عناصر أمن فدراليين في مدينة مينيابوليس الواقعة في شمال الولايات المتحدة، وذلك خلال احتجاجات ضد عمليات وكالة الهجرة والجمارك.

ويُفاقم مقتله التوتر القائم أصلا في مينيابوليس عقب مقتل الأمريكية رينيه غود البالغة 37 عاما، أيضا برصاص عناصر أمن فدراليين في السابع من يناير/كانون الثاني في المدينة نفسها.

وعلى غرار ما حصل بعد مقتل رينيه غود، سارعت إدارة ترمب إلى تحميل أليكس بريتي المسؤولية، إذ اتهمته وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم بـ"الإرهاب" قائلة إنه كان يحمل سلاحا بغية استهداف عناصر إنفاذ القانون الفدراليين، ونشرت السلطات صورة للمسدس.

وأمس السبت، اتهم ترمب المسؤولين الديمقراطيين المحليين بالوقوف وراء التوترات في المدينة.

وقال عبر "تروث سوشال": "يحض رئيس البلدية والحاكم على التمرد بتصريحاتهما المتغطرسة والخطيرة والمتعجرفة"، في تصعيد لمواجهة قائمة بين الرئيس الجمهوري وكل من رئيس البلدية جايكوب فراي وحاكم مينيسوتا تيم والز، المنتميَّين إلى الحزب الديمقراطي، داعيا إلى السماح لجهات إنفاذ قوانين الهجرة "بالقيام بواجبها".

وتابع هجومه قائلا "ينبغي لهؤلاء السياسيين المتزمتين أن يبحثوا عن مليارات الدولارات التي سُرقت من شعب مينيسوتا والولايات المتحدة. دعوا رجال إدارة الهجرة والجمارك يقومون بعملهم".

وتشهد مينيابوليس الواقعة في ولاية مينيسوتا منذ أسابيع احتجاجات متواصلة ضد انتشار وكالة الهجرة والجمارك ونشاطها.

اعتراضات وانتقادات

من جانبه، وصف الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما حادث إطلاق النار الأخير في مينيسوتا بأنه "جرس إنذار لكل أمريكي" وحث المسؤولين الفدراليين على العمل مع الولاية، مشددا على أن العديد من القيم الأمريكية "تتعرض للهجوم".

واتهم السيناتور الديمقراطي كريس مورفي، في حديث عبر شبكة "سي إن إن" الأحد، المسؤولين الجمهوريين بأنهم "كاذبون".

وأضاف "يجب أن يُثير هذا الأمر رعب الشعب الأمريكي، أن تكذب إدارة ترمب بهذه السهولة".

ودعا حاكم الولاية الديمقراطي إلى تولي السلطات المحلية وليس الفدرالية التحقيق. وقال "لا يمكن الوثوق بالحكومة الفدرالية"، ليوجّه بعد ذلك انتقادات حادة لإدارة الهجرة والجمارك التي اعتبر أنها "تبث الفوضى والعنف" .

ومساء السبت، تجمع مئات المتظاهرين في حديقة عامة في المدينة في ظل درجات حرارة متدنية، احتجاجا على مقتل أليكس بريتي.