بعد تصريحاته الصادمة.. ترمب يشيد بدور بريطانيا في أفغانستان

أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب السبت بدور الجنود البريطانيين في أفغانستان، في مسعى منه -ولو بشكل جزئي- لتهدئة الأجواء بعد الضجة التي أثارتها تصريحاته التي قلل فيها من شأن دور قوات الحلفاء في أفغانستان.

ونشر ترمب على منصة "تروث سوشيال" قوله إن "القوات البريطانية لا يعلى عليها" و"جنود المملكة المتحدة العظماء والشجعان سيبقون دائما مع الولايات المتحدة".

وأضاف قائلا "في أفغانستان، قُتل 457 منهم وأصيب كثيرون بشكل بالغ، وكانوا من أعظم المحاربين، هذا رابط أقوى من أن يكسر على الإطلاق".

كما أجرى ترمب ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر اتصالا السبت، وقال متحدث باسم رئاسة الحكومة البريطانية إن "رئيس الوزراء تحدّث عن الجنود البريطانيين والأميركيين الشجعان والبطوليين، الذين قاتلوا جنبا إلى جنب في أفغانستان، ولم يعد كثر منهم إلى وطنهم"، وأكد أنه "يجب ألا ننسى أبدا تضحياتهم".

وكان ترمب قد انتقد -في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الخميس- دور الدول الأخرى في حلف شمال الأطلسي خلال فترة غزو أفغانستان الذي بدأ عام 2001 واستمر نحو 20 عاما، واعتبر أن واشنطن "لم تكن بحاجة إليهم أبدا"، وأن قوات الدول الحليفة "بقيت على مسافة من خطوط المواجهة".

واعتبر ستارمر تصريحات ترمب بأنها "مهينة وصادمة"، مضيفا أنه لو أخطأ هو في الكلام على هذا النحو لكان "اعتذر بالتأكيد"، مشيدا بالجنود البريطانيين الذين قتلوا.

وسبق أن رفض البيت الأبيض انتقادات ستارمر، وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض تايلور روجرز -في بيان أُرسل إلى وكالة الصحافة الفرنسية- إن "الرئيس ترمب مُحق تماما، فقد قدمت الولايات المتحدة الأمريكية لحلف الناتو أكثر مما قدمته كل الدول الأخرى في الحلف مجتمعة".

واتسعت السبت دائرة الانتقادات لترمب من دول أعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو) شاركت إلى جانب الولايات المتحدة في غزو أفغانستان.

فقد أعربت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني عن "ذهولها" من تصريحات ترمب، كما نُقل عن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون السبت تجديده "امتنان البلاد" لعائلات الجنود الفرنسيين الذين سقطوا في أفغانستان.

بدوره، استذكر رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك عبر منصة "إكس" مشاركته في مراسم وداع 5 جنود من بلاده قتلوا في أفغانستان عام 2011، كما ذكّر وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس السبت بـ"الثمن الباهظ" الذي دفعته برلين في هذه حرب أفغانستان.

من جانبها، انتقدت رئيسة الوزراء الدانماركية ميته فريدريكسن بشدة تصريحات ترامب، وكتبت على منصة فيسبوك قائلة "أتفهم تماما ما قاله المحاربون الدانماركيون القدامى؛ لا توجد كلمات تصف مدى الألم الذي يشعرون به".