بعد سقوط قتيل.. حاكم بمينيابوليس يطالب بسحب قوات الهجرة وترمب يتهمه بالتحريض

اتّهم الرئيس الأمريكي دونالد ترمب السبت رئيس بلدية مينيابوليس وحاكم ولاية مينيسوتا الديمقراطييْن بـ"التحريض على التمرد"، في حين طالب الحاكم ترامب بسحب القوات الفدرالية من هذه الولاية.

وكان عملاء فدراليون تابعون لإدارة الهجرة والجمارك قد أطلقوا النار على رجل يبلغ من العمر 37 عاما وقتلوه في في مينيابوليس بولاية مينيسوتا، مما أدى إلى احتشاد مئات المتظاهرين في مدينة هزتها بالفعل حادثة إطلاق نار مميتة أخرى في 7 من الشهر الجاري.

وجاء في منشور لترمب على منصته تروث سوشيال "يحضّ رئيس البلدية والحاكم على التمرد بتصريحاتهما المتغطرسة والخطيرة والمتعجرفة"، في تصعيد لمواجهة قائمة بين الرئيس الجمهوري، وكل من رئيس البلدية جايكوب فراي، وحاكم مينيسوتا تيم والز، المنتميَيْن للحزب الديمقراطي.

وأكد ترمب أن الشخص المقتول في مينيسوتا كان يحمل سلاحا محشوا مع مخزنين إضافيين وكان جاهزا للاستخدام، مشيرا إلى تقارير تفيد بأن أفرادا من الشرطة لم يسمح لهم بأداء واجبهم، وأن ضباط إدارة الهجرة اضطروا لتوفير حماية لأنفسهم.

وبالمقابل قال قائد شرطة مينيابوليس إن الاعتقاد السائد لديهم هو أن أكثر من عميل فدرالي أطلقوا النار على الشخص المقتول، وفق ما نقلت عنه شبكة أن بي سي تعليقا على الحادثة.

وقبل ذلك، قال حاكم الولاية الديمقراطي تيم والز إن ضباطا اتحاديين أطلقوا النار على شخص في مينيابوليس السبت، وسط حملة الهجرة التي شنتها إدارة ترمب.

وقال والز -في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي- إنه تواصل مع البيت الأبيض بعد حادثة إطلاق النار التي وصفها بالمروعة، داعيا الرئيس ترمب إلى إنهاء العملية الفدرالية في مينيسوتا بشكل فوري، وسحب آلاف الضباط الذين وصفهم بالعنيفين وغير المدربين.

ومع تصاعد التوتر في المدينة، أمر حاكم ولاية مينيسوتا بتفعيل الحرس الوطني في الولاية استجابة لطلب سلطات محلية، وفقا لوسائل إعلام أمريكية.

احتجاجات ضد قوات الهجرة

وغصت شوارع المدينة الجمعة بآلاف المتظاهرين الذين كانوا يحتجون على الحملة الصارمة ضد المهاجرين في ظل الطقس البارد، ودعوا إلى مغادرة قوات إنفاذ القانون الفدرالية.

وقد وثّق مقطع فيديو متداول لحظات تنكيل عدد من عناصر إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية بأحد الأشخاص، بالتزامن مع تداول أنباء عن إطلاق النار في مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا.

وأظهرت مقاطع فيديو أخرى تجمهر عدد كبير من السكان قرب مكان الحادث، قبل أن تتدخل الشرطة وتمنعهم من الاقتراب.

وكان آلاف المتظاهرين في مينيابوليس بولاية مينيسوتا طالبوا برحيل قوات الهجرة الفدرالية، في حين اعتقلت الشرطة العشرات في محيط مطار المدينة.