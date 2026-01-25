العراق: نقل عناصر تنظيم الدولة لسجوننا مؤقت وحفاظا على أمن المنطقة

أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، أن نقل معتقلي تنظيم الدولة من سوريا إلى سجون العراق "إجراء مؤقت"، داعيا الدول المعنية لتسلم مواطنيها من عناصر التنظيم.

جاء ذلك خلال استقبال السوداني لأتول كهاري وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للدعم العملياتي، بحسب بيان صدر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي.

وبحسب البيان، شدد السوداني على أن خطوة نقل عناصر تنظيم الدولة من سوريا بشكل مؤقت إلى السجون العراقية، تأتي للحفاظ على الأمن الوطني وأمن المنطقة على حد سواء.

وأضاف أن العراق أثبت تحمله المسؤولية وقدرته على تقديم المعالجات الصحيحة الضامنة لمنع "نشاط الإرهاب".

ودعا الدول المعنية إلى تسلّم مواطنيها من عناصر تنظيم الدولة وتقديمهم إلى المحاكمات لينالوا جزاءهم العادل.

من جهته، شدد كهاري على أهمية هذه الخطوة وضرورة دعمها من قبل المجتمع الدولي "لمنع انتشار خطر الإرهاب".

ويدرس العراق حاليا برنامجا لإجراء تحقيقات ومحاكمات لعناصر تنظيم الدولة القادمين من سوريا وفق القانون العراقي.

نقل سجناء

والأربعاء، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) إطلاق عملية لنقل سجناء تنظيم الدولة من شمال شرقي سوريا إلى العراق.

أتى ذلك بعد تخلي تنظيم قسد عن مواقعه بالسجون، مما سمح لبعض السجناء من عناصر تنظيم الدولة بالهروب، قبل أن تحتجزهم مرة أخرى قوات الحكومة السورية، وذلك قبل الإعلان عن وقف إطلاق النار مع قسد الأسبوع الماضي.

وأفادت سنتكوم بأن القوات الأمريكية نقلت 150 عنصرا كانوا محتجزين في مركز اعتقال بمحافظة الحسكة شمال شرقي سوريا إلى موقع داخل العراق.

وفي اليوم نفسه، أطلع قائد سنتكوم براد كوبر هاتفيا الرئيس السوري أحمد الشرع على خطة لنقل 7 آلاف سجين من تنظيم الدولة إلى العراق.

إعلان

وكشف مراسل الجزيرة محمد حسن من داخل القاعدة الأمريكية في مدينة الحسكة عن قيام القوات الأمريكية بإجلاء عناصر تنظيم الدولة من سجن غويران المعروف أيضا باسم "سجن الصناعة" باتجاه الأراضي العراقية.

وأفادت معلومات الجزيرة المؤكدة من مصادرها بأن حوالي 6 مروحيات هبطت في سجن الصناعة وقامت بنقل عناصر التنظيم عبر الحدود.

وأمس السبت، أعلنت الحكومة السورية تمديد الهدنة التي منحتها لقوات قسد بما يسمح باستكمال نقل عناصر تنظيم الدولة السجناء إلى العراق بمساعدة أمريكية.

يُذكر أن أكثر من 10 آلاف من عناصر تنظيم الدولة، إضافة إلى عشرات الآلاف من النساء والأطفال من عائلاتهم، كانوا محتجزين طوال سنوات في نحو 12 سجنا ومخيم اعتقال تديرها قوات قسد في شمال شرقي سوريا.

يذكر أنه في 10 ديسمبر/كانون الأول 2017 أعلنت بغداد تحقيق النصر على تنظيم الدولة واستعادة الأراضي العراقية التي كان يحتلها، وذلك بعد 3 سنوات من حرب ضارية.

لكنّ التنظيم لا يزال ينشط في محافظات شمالية وغربية وشرقية عبر هجمات من حين إلى آخر، فيما تنفذ الحكومة عمليات أمنية وعسكرية للقضاء على فلوله.