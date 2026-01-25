الصين تدرب أسلحة تدار بالذكاء الاصطناعي مستلهمة سلوك الصقور والذئاب

في سباق تسلّح تكنولوجي يتسارع بصمت، تكشف صحيفة وول ستريت جورنال كيف تستلهم الصين سلوك الحيوانات لتدريب أسراب من الأسلحة الذكية القادرة على القتال واتخاذ القرار دون تدخل بشري يُذكر، فاتحة الباب أمام نمط جديد من الحروب قد يعيد تعريف القوة العسكرية في القرن الحالي.

وأفادت الصحيفة الأمريكية في تقرير لمراسلها للشؤون العالمية، جوش تشين، أن الصين تستحث الخُطا لتطوير الاستخدامات العسكرية للذكاء الاصطناعي، ولا سيما في مجال أسراب الطائرات المسيّرة والأنظمة الروبوتية ذاتية التشغيل المستوحاة من سلوك الحيوانات.

واستندت الصحيفة في تقريرها إلى مراجعة طلبات براءات اختراع، ووثائق مشتريات رسمية، وأبحاث أكاديمية، لتُظهر كيف تسعى القوات المسلحة الصينية إلى تحقيق تفوق نوعي في سباق تسلّح جديد تقوده تقنيات الذكاء الاصطناعي بينها وبين الولايات المتحدة.

كفاءة مرعبة

واستهلت التقرير بمثال لافت من جامعة بيهانغ، إحدى أبرز الجامعات الصينية المرتبطة بالمؤسسة العسكرية. فقد طوّر باحثون هناك نموذج محاكاة حيّا لاشتباكات بين أسراب طائرات مسيّرة، مستوحى من طريقة الصقور في انتقاء أضعف فرائسها.

وأوضحت أن الطائرات الدفاعية دُرّبت على رصد أكثر الطائرات المعادية هشاشة وتدميرها، بينما تعلّمت الطائرات المهاجمة من سلوك الحمام كيفية المناورة وتفادي الهجمات.

وقد أظهرت هذه الخوارزميات -بحسب التقرير- كفاءة مرعبة في عمليات المحاكاة الخاضعة للرقابة، حيث تمكنت الطائرات الدفاعية المصممة على نمط الصقور من إبادة مجموعات كاملة من "الحمائم" المهاجمة خلال 5.3 ثوان فقط. وقد تُوّج هذا البحث ببراءة اختراع عام 2024، في إطار موجة أوسع من الاهتمام الصيني بما يُعرف بــ"ذكاء الأسراب".

ونقل المراسل تشين في تقريره عن منظّرين عسكريين صينيين قولهم إن الذكاء الاصطناعي سيُحدث تحولا جذريا في طبيعة الحروب، بحيث تصبح العمليات القتالية مدفوعة بالخوارزميات، وتُنفّذ أساسا بواسطة أنظمة غير مأهولة تعمل ضمن أسراب منسّقة.

منظرون عسكريون صينيون: الذكاء الاصطناعي سيُحدث تحولا جذريا في طبيعة الحروب، بحيث تصبح العمليات القتالية مدفوعة بالخوارزميات، وتُنفَّذ أساسا بواسطة أنظمة غير مأهولة تعمل ضمن أسراب منسّقة.

ويشبّه هؤلاء الخبراء العسكريون تأثير الذكاء الاصطناعي المحتمل بتأثير البارود، الذي اخترعته الصين تاريخيا لكنه استُخدم عسكريا بفعالية أكبر في أماكن أخرى، وهو ما يُعد في نظر الصحيفة، تحولا جذريا في طبيعة القتال حيث يتم استبدال الجنود البشر بشكل متزايد بأنظمة غير مأهولة.

إعلان

ورأت وول ستريت جورنال أن هذا البحث ليس مجرد عمل أكاديمي، بل نتج عنه مئات براءات الاختراع وتفويض إستراتيجي واضح لإعادة تعريف كيفية خوض الحروب في القرن الحادي والعشرين.

ذئاب روبوتية

وطبقا للصحيفة، فإن الحروب الجارية الآن، ولا سيما في أوكرانيا، أبرزت الدور الحاسم للطائرات المسيّرة بوصفها وسائل استطلاع، وطُعما يستنزف دفاعات الأعداء، وأسلحة انتحارية قادرة على تدمير الدبابات والأفراد.

وأضافت أن الصين تستفيد من دمج الذكاء الاصطناعي بالروبوتات بفضل تفوقها الصناعي، إذ تُنتج مصانعها أكثر من 80% من الطائرات المسيّرة الصغيرة في العالم، وبأسعار منخفضة وبكميات ضخمة، في حين تعاني الولايات المتحدة من ارتفاع التكلفة وضعف القدرة الإنتاجية.

ولفتت إلى أن وسائل الإعلام الرسمية الصينية عرضت أنظمة مثل "سوارم 1″، وهو نظام مُثبّت على شاحنات قادر على إطلاق عشرات الطائرات المسيّرة دفعة واحدة، ويمكن توسيعه ليشمل مئات الطائرات تعمل بتناغم لأداء مهام الاستطلاع والهجوم والخداع.

كما كشفت الصين عن طائرة "جيوتيان" الأم القادرة على إطلاق أسراب جوية، وعن "ذئاب روبوتية" مسلّحة استُعرضت في عرض عسكري، في إشارة إلى نموذج جديد من القتال التعاوني بين الأنظمة البرية والجوية.

ذكاء الأسراب

وبعيدا عن العتاد، أفادت وول ستريت جورنال أن التحول نحو الأسلحة التي يتحكم فيها الذكاء الاصطناعي يعد استجابة لمخاوف داخلية في الجيش الصيني؛ حيث وجّه الرئيس شي جين بينغ نقدا لاذعا لقادة جيش التحرير الشعبي الذين يفتقرون إلى الخبرة القتالية والقدرة على الحسم المطلوبة في النزاعات الحديثة.

ولأن الجيش الصيني لم يشارك في حرب كبرى منذ أواخر السبعينيات كما تقول الصحيفة، فإن هناك إجماعا متزايدا بين المنظِّرين في بكين بأن الآلات ذاتية القيادة قد تكون في الواقع أكثر موثوقية من الضباط البشر في البيئات التكتيكية ذات الضغط العالي.

وعلاوة على ذلك، تجد هيكلية القيادة المركزية الصارمة للحزب الشيوعي جاذبية كبيرة في مفهوم الحرب التي يتم التحكم فيها خوارزميا بشكل مركزي، فمن خلال هندسة العمليات من مركز واحد، تستطيع بكين تخفيف المخاطر الناجمة عن الأخطاء البشرية أو التردد في خطوط المواجهة.

منذ عام 2022، قدّمت المؤسسات الصينية أكثر من 930 براءة اختراع مرتبطة بذكاء الأسراب، مقارنة بعدد محدود في الولايات المتحدة، مما يعكس اختلافا جوهريا في النهج والاستثمار

وتواصل الصين استلهام سلوك الحيوانات، من النمل والحيتان إلى الذئاب والطيور الجارحة، لتحسين خوارزميات التعاون بين الطائرات. ومنذ عام 2022، قدّمت المؤسسات الصينية أكثر من 930 براءة اختراع مرتبطة بذكاء الأسراب، مقارنة بعدد محدود في الولايات المتحدة، مما يعكس اختلافا جوهريا في النهج والاستثمار، بحسب وول ستريت جورنال.

عواقب غامضة

وفيما تركّز الولايات المتحدة على تعزيز استقلالية الطائرات الفردية العاملة إلى جانب الجنود، ترى الصين في الأسراب الضخمة أداة مثالية لهيكلها القيادي المركزي.

ويرجح محللون أن يكون نزاع محتمل حول تايوان المسرح الأبرز لاستخدام هذه التقنيات، عبر أسراب تُنهك الدفاعات الجوية وتُبقي المجال الجوي تحت ضغط دائم.

وتمضي الصحيفة إلى القول إن الخبراء الغربيين يحذرون من أن الأنظمة المستقلة الحالية تظل عرضة للتشويش الإلكتروني، وهو درس مستفاد من ساحات القتال في أوكرانيا حيث يؤدي انقطاع الإشارة غالبا إلى قطع الصلة بين المسيرات ومشغليها.

ونقلت عن مقال كتبه تشو تشيتشاو، خبير الإستراتيجيات التكنولوجية في جامعة الدفاع الوطني الصينية، (ونُشر بمجلة بيبولز تريبيون الحكومية، العام الماضي)، أن الأنظمة المستقلة لا تكتفي باحتمالية ارتكاب أخطاء فتاكة فحسب، بل إن غموض حساباتها قد يوفر غطاء للقرارات البشرية الخاطئة.

إعلان

وأوضح أنه بمجرد أن يتسبب نظام أسلحة يعمل بالذكاء الاصطناعي في مخاطر أمنية، قد يصبح "الصندوق الأسود للخوارزمية" ذريعة منطقية للقادة المعنيين للتنصل من المسؤولية.

وفي سياق متصل، طالبت الحكومات ومنظمات مراقبة التكنولوجيا وبعض مطوري أنظمة الذكاء الاصطناعي بوضع قواعد عالمية تقيد استخدام هذه التقنية في الحروب، وذلك لتجنب سيناريوهات مرعبة متنوعة مرتبطة بآلات القتل المؤتمتة.

من جانبه، صرح تشو بو، وهو عميد متقاعد في جيش التحرير الشعبي الصيني، بأن كلا من الصين والولايات المتحدة سترغبان في معرفة القدرات الفعلية للذكاء الاصطناعي في ميدان المعركة قبل الموافقة على أي قيود، مشيرا إلى أن التطبيقات العسكرية للذكاء الاصطناعي في حالة ازدهار متسارع، ولذلك فإن عواقبها لم تتضح بالكامل بعد.