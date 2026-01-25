الاحتلال يبدأ تدريبات عسكرية في الضفة لمواجهة "أشد السيناريوهات"

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، بدء تدريب عسكري للمقار القيادية ضمن المنطقة الوسطى.

وذكر بيان جيش الاحتلال أن "التدريب يركز على تحسين جاهزية قيادة المنطقة الوسطى لسيناريوهات متطرفة في حالتي الدفاع والهجوم".

وأضاف البيان أن "التدريب سيشمل عدة فرق عسكرية وسيختبر القدرة على تنفيذ العمليات بأفضل شكل بدءا من قيادة المنطقة إلى هيئة الأركان العامة".

وأشار البيان إلى أنه "تم التخطيط لهذا التدريب مسبقا كجزء من تدريبات العام الجاري".

انتهاكات متواصلة

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، قرية كفر مالك شمال شرق مدينة رام الله.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) أن قوات الاحتلال انتشرت في عدة أحياء من القرية، وأطلقت قنابل الصوت في محيط المنازل، دون أن يُبلغ عن إصابات.

كما اقتحمت قوات الاحتلال قريتي أبو فلاح والمغير المجاورتين، ضمن سلسلة اقتحامات متزامنة نفذتها في المنطقة.

وفي السياق ذاته، نصبت قوات الاحتلال حاجزا عسكريا عند مفترق الخلاطة غرب قرية المغير، وأوقفت المركبات ودققت في هويات المواطنين، ما تسبب بإعاقة حركة التنقل.

من ناحية أخرى، أصيب مساء اليوم الأحد، فلسطينيون بحالات اختناق، إثر اقتحام قوات الاحتلال بلدة بيت أُمّر شمال الخليل، بحسب وفا.

ونقلت عن شهود عيان أن قوات الاحتلال اقتحمت وسط البلدة، وشرعت بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع بكثافة صوب المواطنين ومركباتهم ومحالهم التجارية، ما أدى إلى إصابة العشرات بحالات اختناق.