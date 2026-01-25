استعدادات لفتح ممرين إنسانيين بالحسكة وحلب وقافلة إنسانية تصل عين العرب

أعلنت وزارة الدفاع السورية، اليوم الأحد، أن الجيش يجري استعدادات لافتتاح ممرين إنسانيين في محافظتي الحسكة وحلب. فيما وصلت قافلة مساعدات إغاثية إلى مدينة عين العرب (كوباني) قادمة من حلب.

ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع قولها إن الجيش السوري يستعد لافتتاح الممرين، في إطار ما وصفته بتسهيل وصول الدعم والإغاثة إلى المدنيين، مشيرة إلى أنه سيتم الإعلان عنهما فور استكمال التجهيزات اللازمة، من دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

وكان الجيش السوري قد أعلن، أمس السبت، أن قوات سوريا الديمقراطية (قسد) استقدمت تعزيزات من جبال قنديل شمالي العراق إلى محافظة الحسكة، مؤكدا وقوفه في وجه ما سماه "المشاريع الإرهابية العابرة للحدود".

وأضاف أن ممرات إنسانية ستُفتح خلال الساعات المقبلة لتقديم الدعم والإغاثة بالتعاون مع الوزارات المختصة.

قافلة مساعدات

على صعيد آخر، قال عضو مجلس محافظة حلب ومسؤول لجنة الاستجابة، فرهارد خورتو، إن اللجنة المركزية لاستجابة حلب سيّرت اليوم قافلة مساعدات إغاثية إلى مدينة عين العرب (كوباني).

وأوضح، في مقابلة مع الجزيرة، أنه تم تسيير القافلة بالشراكة مع الأمم المتحدة، وتتضمن 24 شاحنة تحتوي على مساعدات طبية وغذائية ولوازم تدفئة وإيواء.

من جهتها، قالت مديرية إعلام حلب، في تصريح صحفي الأحد، إن هذا الإجراء يندرج في إطار حرص الدولة السورية على ضمان استمرار تقديم الخدمات للمواطنين وتأمين احتياجاتهم الأساسية، بالتعاون مع المنظمات الأممية، إلى حين دخول مؤسسات الدولة إلى المنطقة بعد إخلائها من المظاهر العسكرية الثقيلة.

وأوضحت أن الخطة تشمل تشكيل قوة أمنية من أبناء المدينة، مع الإبقاء على قوة شرطة محلية تتبع إداريا لوزارة الداخلية السورية.

وفي 18 يناير/كانون الثاني الجاري، وقّعت الحكومة السورية وقوات قسد اتفاقا يقضي بوقف إطلاق النار ودمج عناصر ومؤسسات ضمن أجهزة الدولة السورية، إلا أن الأخير واصل ارتكاب استفزازات وخروقات وصفتها الحكومة السورية بأنها تصعيد خطير.

وجاء الاتفاق بعد عملية عسكرية أطلقها الجيش السوري قبل أيام، واستعاد خلالها مناطق واسعة في شرقي وشمال شرقي البلاد، إثر خروقات متكررة من قسد لاتفاقاتها الموقعة مع الحكومة قبل 10 أشهر، وتنصلها من تنفيذ بنودها.