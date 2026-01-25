استطلاع: غالبية الألمان يرون ترمب تهديدا لبلدهم

أظهر استطلاع للرأي أن غالبية الألمان ينظرون إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب باعتباره تهديدا لبلادهم.

وأوضح الاستطلاع، الذي أجراه معهد إنسا لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من صحيفة "بيلد آم زونتاغ" الألمانية الصادرة اليوم الأحد، وشمل نحو ألف مشارك، أن 61% من المستطلَعين يعتبرون ترمب خطرا على ألمانيا.

في المقابل، رأى 24% من المشاركين أن الرئيس الأمريكي حليف لبلادهم، في حين امتنع 15% عن إبداء رأيهم.

موقف أكثر صرامة

ويرى غالبية المشاركين ضرورة أن تتبنى الحكومة الألمانية نهجا أكثر صرامة في التعامل مع الرئيس الأمريكي، فقد أيد 52% من المستطلَعين اعتماد موقف أكثر صرامة تجاه سياساته، بينما اعتبر 31% أن توسيع التعاون معه هو الخيار الأنسب، فيما لم يحدد 17% موقفهم.

وأُجري الاستطلاع خلال الفترة من 22 إلى 23 يناير/كانون الثاني الجاري.

وتصاعدت الانتقادات الأوروبية لنهج الإدارة الأمريكية في الآونة الأخيرة، خصوصا بعد أزمة جزيرة غرينلاند، حيث هدد الرئيس الأمريكي الدانمارك بحرب تجارية وربما بعمل عسكري إذا لم تسلّم جزيرة غرينلاند، في خطوة رأت فيها الدول الأوروبية تهديدا للعلاقة الإستراتيجية الممتدة مع الولايات المتحدة منذ أكثر من 7 عقود.