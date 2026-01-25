أخبار|إيران

إيران تشدد القيود على مجالها الجوي 3 أشهر

People walk in front a billboard with graphic showing a U.S aircraft carrier with damaged fighter jets on its deck, and sign reading in Farsi and English: "If you sow the wind, you'll reap whirlwind," at the Enqelab-e-Eslami (Islamic Revolution) square, in Tehran, Iran, Sunday, Jan. 25, 2026. (AP Photo/Vahid Salemi)
ساحة الثورة الإسلامية في العاصمة الإيرانية طهران (أسوشيتد برس)
25/1/2026
|
آخر تحديث: 22:06 (توقيت مكة)

قيّدت إيران، اليوم الأحد، جميع رحلات الطيران البصري ورحلات الطيران العام في أجوائها لمدة 3 أشهر ابتداء من اليوم وحتى 25 أبريل/نيسان المقبل.

وأصدرت السلطات في طهران إشعارا ملاحيا يشمل كل الرحلات المعتمدة على التواصل البصري، حيث يعتمد الطيار على الرؤية والظروف الجوية الملائمة بدلا من الطيران بالأجهزة، بالإضافة إلى تعليق الطيران العام (غير التجاري) والذي يشمل من بين أنواعه، طائرات التدريب والطائرات الخاصة.

واستثنى الإشعار الرحلات التي تعمل ضمن منطقة حركة المطار ومهام البحث والإنقاذ، والرحلات الحكومية والعسكرية، بالإضافة لرحلات مروحيات الشركة الوطنية للنفط، بشرط التنسيق مع سلطات خدمات الحركة الجوية.

إشعار ملاحي صادر الأحد بتقييد إيران جميع رحلات الطيران البصري، ورحلات الطيران العام (نوتامفاي)

يأتي ذلك في وقت تشهد فيه المنطقة توترا شديدا، نتيجة التصعيد بين إيران وإسرائيل، والتهديد الأمريكي بضربة مرتقبة ضد أهداف إيرانية.

وبدأت الاحتجاجات في إيران أواخر ديسمبر/كانون الأول 2025 على خلفية تدهور قيمة العملة المحلية وتفاقم الأزمة الاقتصادية، وانطلقت من طهران قبل أن تمتد إلى مدن عدة، مع إقرار الرئيس بزشكيان بحالة الاستياء.

وتتصاعد ضغوط من الولايات المتحدة وحليفتها إسرائيل على إيران منذ انطلاق المظاهرات، وهددت واشنطن بشن هجمات على إيران في حين توعدت طهران بالرد على أي "عدوان".

المصدر: الجزيرة

