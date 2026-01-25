لندن تطلق "إف بي آي البريطاني" لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة

أعلنت وزيرة الداخلية البريطانية شبانة محمود عن إنشاء قوة شرطة وطنية جديدة ستكون بمثابة "إف بي آي البريطاني"، تتولى التحقيق في قضايا الإرهاب والاحتيال والعصابات الإجرامية، في إطار إصلاحات شرطية واسعة تهدف إلى مواجهة الجرائم الخطيرة والمعقدة.

وبحسب وكالة بي إيه ميديا، سيجري تأسيس "خدمة الشرطة الوطنية" "إن بي إس" (NBS) لتكون مظلة موحدة لعدد من الأجهزة القائمة، من بينها الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة، ووحدات مكافحة الجريمة المنظمة المحلية.

كما تشمل الإصلاحات دمج قيادة شرطة مكافحة الإرهاب التي تقودها شرطة لندن (المتروبوليتان)، وخدمة الطيران التابعة للشرطة الوطنية التي تديرها شرطة غرب يوركشاير، إضافة إلى شرطة الطرق الوطنية، ضمن الكيان الجديد.

وأعلنت وزيرة الداخلية البريطانية هذه الخطوة في إطار استعدادها للكشف عن حزمة إصلاحات العمل الشرطي في "كتاب أبيض" يوم غد الاثنين، مؤكدة أن "نموذج الشرطة الحالي بُني لقرن مختلف".

وقالت الوزيرة إن بعض القوات المحلية "تفتقر إلى المهارات أو الموارد التي تحتاجها لمواجهة الجرائم الحديثة المعقدة، مثل الاحتيال، والإساءة للأطفال عبر الإنترنت، أو عصابات الجريمة المنظمة"، مشددة على أن إنشاء جهاز وطني جديد سيسهم في سد هذه الفجوات.

وأضافت: "سننشئ خدمة شرطة وطنية جديدة -بمثابة "إف بي آي البريطاني"- توظف مواهب عالمية المستوى وتكنولوجيا متطورة لتعقب المجرمين الخطرين والقبض عليهم"، لافتة إلى أن هذه الخطوة ستتيح للقوات المحلية التركيز بشكل أكبر على مكافحة الجريمة داخل مجتمعاتها.

ومن المقرر، بعد بدء عملها، أن تتولى "خدمة الشرطة الوطنية" وضع معايير التدريب الشرطي على مستوى البلاد، إلى جانب شراء تكنولوجيات جديدة، من بينها تقنيات التعرف على الوجوه، نيابة عن جميع قوات الشرطة البريطانية.