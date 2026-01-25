الاحتلال يستهدف تجمعا بدويا ويحظر معرضا ثقافيا بالقدس

سلَّمت قوات الاحتلال الإسرائيلي سكان تجمُّع خلة السدرة قرب بلدة مخماس بالقدس المحتلة قرارا بإعلان المنطقة "عسكرية مغلقة"، وأجبرت الأهالي والمتضامنين على إخلائها.

وفور انسحاب قوات الاحتلال، شنت مجموعات من المستوطنين هجوما على التجمع، ودمرت مساكن وحظائر، كما أتلفت ألواح طاقة شمسية وكاميرات مراقبة، ثم استولت على بعضها، وفقا لمحافظة القدس.

وأفادت المحافظة بأن قرار الإغلاق العسكري مدة عام سيمنع إدخال المواد اللازمة لإعادة بناء المساكن المتضررة، التي كان مقررا وصولها غدا، بعد رصد احتياجات التجمع في زيارة ميدانية خلال الأيام الماضية.

يُذكر أن عددا من المواطنين ومتضامنَين أجنبيَّين أصيبوا قبل أيام، وأُحرقت مساكن ومركبتان في هجوم للمستوطنين على التجمع.

وفي سياق متصل، شددت قوات الاحتلال إجراءاتها العسكرية على حاجز الزعيم شرق القدس المحتلة، مما تسبب في أزمة مرورية خانقة وعرقلة حركة المواطنين.

إصابة عامل بالرصاص

كما أصيب عامل فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب حاجز قلنديا، خلال محاولته عبور الجدار الفاصل في بلدة الرام.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمها نقلت عاملا مصابا بالرصاص الحي تحت ركبته عند حاجز قلنديا العسكري إلى مستشفى في رام الله.

وفي سياق متصل، هاجم مستوطنون رعاة الأغنام في تجمُّع الحثرورة قرب الخان الأحمر جنوب شرق القدس، صباح اليوم الأحد، وطاردوهم تحت تهديد السلاح.

وقالت محافظة القدس إن التجمعات البدوية من مخماس حتى واد النار تتعرض لاعتداءات منظمة، انطلاقا من نحو 23 بؤرة استعمارية أقامها المستعمرون في المنطقة.

في الأثناء، واصل عشرات المستوطنين اقتحام المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال، وأدَّوا طقوسا تلمودية داخل باحاته.

وأفادت مصادر في دائرة الأوقاف الإسلامية بأن 108 مستوطنين اقتحموا الأقصى خلال فترة الاقتحامات الصباحية.

حظر نشاط ثقافي

من جهة أخرى، منعت السلطات الإسرائيلية بمدينة القدس المحتلة إقامة معرض ثقافي، كما أخطرت مالكي منزل مأهول بقرار هدمه.

إعلان

وأعلنت شرطة الاحتلال الإسرائيلي في بيان "منع نشاط" ادعت صلته بـ"منظمة إرهابية" لم تسمّها، وهو معرض في مسرح الحكواتي.

وزعمت الشرطة أن قرار منع الفعالية، الصادر أمس الجمعة، جاء بناء على معلومات "بأن النشاط كان يهدف إلى الترويج ودعم أهداف منظمة إرهابية".

ووفق مركز معلومات وادي حلوة الحقوقي، فإن الفعالية المقصودة معرض فني في مسرح "الحكواتي" بعنوان "سفير القدس".

ويتعرض المسرح الوطني الفلسطيني "الحكواتي" لضغوط كبيرة، وجرى اقتحامه عشرات المرات خلال إقامة فعاليات، بينها عروض للأطفال.

وتتعامل سلطات الاحتلال مع أي فعاليات وطنية فلسطينية على أنها أعمال محظورة، كما تحظر أي أنشطة للفصائل والسلطة الفلسطينية في المدينة.

من جهة أخرى، قال المركز إن السلطات الإسرائيلية قررت هدم منزل المواطن المقدسي حاتم بيضون في حي البستان ببلدة سلوان.

وأوضح أن المنزل مبني منذ عام 1998 وتبلغ مساحته 61 مترا مربعا.

وخلال العام الماضي، هدمت قوات الاحتلال 317 منشأة فلسطينية في القدس بذرائع مختلفة، بينها مساكن مأهولة ومنشآت تجارية وزراعية.