أكسيوس: نتنياهو منع هرتسوغ من حضور إطلاق "مجلس السلام" بدافوس

علم موقع أكسيوس الأمريكي من مصدرين مطلعين أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفض السماح للرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ بحضور حفل إطلاق "مجلس السلام" الذي رعاه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الخميس في المنتدى الاقتصادي العالمي بـدافوس في سويسرا.

وأوضحت تلك المصادر أن البيت الأبيض تواصل يومي الثلاثاء والأربعاء مع مكتب نتنياهو واقترح أن يكون هرتسوغ -الذي شارك في منتدى دافوس- ممثلا لإسرائيل في فعالية تدشين "مجلس السلام"، إلى جانب قادة وممثلي دول أخرى، وأن يوقّع على ميثاق المجلس.

وأضافت المصادر ذاتها أن نتنياهو رفض الطلب بعد عدة مكالمات هاتفية بين مسؤولين كبار في البيت الأبيض ونتنياهو وعدد من مساعديه، وكانت بعض المكالمات "متوترة وصعبة"، وفق توصيف مصدريْ أكسيوس.

وأشار أكسيوس إلى أن إسرائيل كانت من بين 21 دولة في قائمة وزعها البيت الأبيض مساء الأربعاء، واستمرت المساعي لإقناع نتنياهو حتى ساعات قليلة قبل بداية الحفل يوم الخميس.

وبحسب تلك المصادر، فإن هذا الرفض أدى إلى توترات بين مكتب نتنياهو والبيت الأبيض الذي قرر -في نهاية المطاف- تفادي التوتر مع نتنياهو بشأن هذه القضية.

وحسب أكسيوس، فقد فضل كل من مستشار ترمب جاريد كوشنر والمبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف تركيز الضغوط على نتنياهو بشأن فتح معبر رفح بين مصر وقطاع غزة، إذ وصلا إلى إسرائيل مساء السبت لبحث الموضوع مع القيادة الإسرائيلية.