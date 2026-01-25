عبّرت أستراليا عن استيائها الشديد تجاه تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بشأن أداء القوات غير الأمريكية المشاركة في مهمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) بأفغانستان، ووصفتها بأنها "غير مقبولة بتاتا".

وقال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي، في مقابلة تلفزيونية اليوم الأحد، إن تصريحات ترمب التي ألمح فيها إلى أن القوات الحليفة "بقيت على مسافة من خطوط المواجهة"، تمسّ بشكل مباشر عائلات الجنود الأستراليين الذين سقطوا خلال الحرب.

وأضاف أن عائلات 47 جنديا أستراليا قُتلوا في أفغانستان تتألم بسبب هذه التصريحات، مؤكدا أنهم يستحقون كل الاحترام والتقدير.

وأشار ألبانيزي إلى أن نحو 40 ألف جندي أسترالي خدموا في أفغانستان "بلا شك في الصفوف الأمامية، جنبا إلى جنب مع الحلفاء الآخرين، دفاعا عن الديمقراطية والحرية والمصالح الوطنية الأسترالية".

وكان ترمب قد انتقد -في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الخميس- دور الدول الأخرى في حلف شمال الأطلسي خلال فترة غزو أفغانستان الذي بدأ عام 2001 واستمر نحو 20 عاما، واعتبر أن واشنطن "لم تكن بحاجة إليهم أبدا"، وأن قوات الدول الحليفة "بقيت على مسافة من خطوط المواجهة".

وجاءت تصريحات رئيس الوزراء الأسترالي بعد يوم من الانتقادات اللاذعة التي وجهها رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر لترمب واصفا تعليقاته بأنها "مهينة".

وبدا أن ترمب حاول التراجع عن مواقفه لاحقا، إذ كتب على منصته تروث سوشيال أن "جنود المملكة المتحدة العظماء والشجعان سيبقون دائما مع الولايات المتحدة"، مشيدا بتضحياتهم، إذ قُتل 457 جنديا بريطانيا في أفغانستان وأصيب كثيرون آخرون.

تصريحات غير لائقة

ولمّح ألبانيزي إلى أن تعليقات ترمب اللاحقة تشير إلى "موقف مختلف تماما"، قائلا إنه أقرّ بمساهمات الحلفاء، لكنه شدّد على أن تصريحات ترمب الأولى غير لائقة على الإطلاق، وغير مقبولة بتاتا.

وفي سياق متصل، أعلن ألبانيزي ترشيح غريغ موريارتي سفيرا جديدا لأستراليا لدى الولايات المتحدة، خلفا لكيفن راد الذي سيغادر منصبه في 31 مارس/آذار المقبل لتولي رئاسة مركز أبحاث "جمعية آسيا" في نيويورك.

وشهدت فترة راد -والتي امتدت 3 سنوات- توترا مع ترمب، بعد تصريحات سابقة للأخير قال فيها له "لست معجبا بك وربما لن أكون كذلك على الإطلاق"، مما دفع أطرافا في المعارضة الأسترالية للمطالبة بإنهاء تعيينه.

وأكد ألبانيزي أن موريارتي "موظف حكومي أسترالي متميز"، مشيرا إلى أنه تشاور مع إدارة ترمب بشأن تعيينه.