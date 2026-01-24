67 قتيلا جراء الثلوج والأمطار الغزيرة في أفغانستان

تسببت الثلوج الكثيفة والأمطار الغزيرة في أفغانستان بمقتل 67 شخصا بين الأربعاء والجمعة، وفقا لحصيلة أولية أعلنتها، اليوم السبت، الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث.

وذكر المتحدث باسم الهيئة، محمد يوسف حمد، أن 458 منزلا دمر بالكامل أو جزئيا على مدار الثلاثة أيام الماضية جراء الطقس الشديد، مما أثر على 360 أسرة على الأقل، داعيا المواطنين إلى تجنب السفر غير الضروري على الطرق المغطاة بالثلوج.

وقال حمد إن الأرقام مبدئية وفرق التقييم تواصل المسح في المناطق المتضررة وأن حصيلة الوفيات مرشحة للزيادة.

وفي إعلان منفصل، قالت وزارة الأشغال العامة إنه تم إغلاق نفق سالانج -وهو طريق رئيسي يربط العاصمة كابل بالأقاليم الشمالية- أمام حركة المرور على مدار الأيام الثلاثة الماضية جراء هطول الثلوج الكثيف، ويعد النفق ممرا حيويا للتجارة والنقل بين المناطق.

وقال محمد نسيم مرادي رئيس الأرصاد الجوية في وزارة النقل والطيران، إن التوقعات لليومين المقبلين تشير إلى أن هطول الثلوج والأمطار سوف يستمر في العديد من المناطق، مما سوف يتسبب على الأرجح في مزيد من اضطرابات السفر وسد الطرق في المناطق الجبلية بما في ذلك منطقة سالانج.

وأعلنت سلطات ولاية باروان إغلاق طريق سالانغ السريع، أحد الطرق الرئيسية في أفغانستان.

وتم توزيع مساعدات غذائية على المسافرين العالقين في ممر جبلي بوسط ولاية باميان.