أخبار|أفغانستان

67 قتيلا جراء الثلوج والأمطار الغزيرة في أفغانستان

epa12675396 A view of a snow-covered area in Kabul, Afghanistan, 23 January 2026. More than 40 people have been killed in recent heavy snowfall and avalanches across Afghanistan, with hundreds of homes damaged and widespread power outages reported, Taliban officials said. A spokesman for the National Disaster Preparedness Agency said over 300 houses were destroyed in several provinces, while authorities confirmed at least two deaths and 12 injuries in avalanches and heavy rain in the Salang Pass area, where a hotel and shops were buried under snow. EPA/SAMIULLAH POPAL
الثلوج تغطي كابل ما أدى إلى انهيارات ودمار مئات المنازل (الأوروبية)
Published On 24/1/2026
|
آخر تحديث: 18:43 (توقيت مكة)

حفظ

تسببت الثلوج الكثيفة والأمطار الغزيرة في أفغانستان بمقتل 67 شخصا بين الأربعاء والجمعة، وفقا لحصيلة أولية أعلنتها، اليوم السبت، الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث.

وذكر المتحدث باسم الهيئة، محمد يوسف حمد، أن 458 منزلا دمر بالكامل أو جزئيا على مدار الثلاثة أيام الماضية جراء الطقس الشديد، مما أثر على 360 أسرة على الأقل، داعيا المواطنين إلى تجنب السفر غير الضروري على الطرق المغطاة بالثلوج.

وقال حمد إن الأرقام مبدئية وفرق التقييم تواصل المسح في المناطق المتضررة وأن حصيلة الوفيات مرشحة للزيادة.

TOPSHOT - Afghan men walk along a snow-covered path in the Dara district of Panjshir province on January 23, 2026.
أفغان يضطرون للسير مشيا على طريق أغلقته الثلوج أمام السيارات في بنجشير (الفرنسية)

 

وفي إعلان منفصل، قالت وزارة الأشغال العامة إنه تم إغلاق نفق سالانج -وهو طريق رئيسي يربط العاصمة كابل بالأقاليم الشمالية- أمام حركة المرور على مدار الأيام الثلاثة الماضية جراء هطول الثلوج الكثيف، ويعد النفق ممرا حيويا للتجارة والنقل بين المناطق.

وقال محمد نسيم مرادي رئيس الأرصاد الجوية في وزارة النقل والطيران، إن التوقعات لليومين المقبلين تشير إلى أن هطول الثلوج والأمطار سوف يستمر في العديد من المناطق، مما سوف يتسبب على الأرجح في مزيد من اضطرابات السفر وسد الطرق في المناطق الجبلية بما في ذلك منطقة سالانج.

وأعلنت سلطات ولاية باروان إغلاق طريق سالانغ السريع، أحد الطرق الرئيسية في أفغانستان.

وتم توزيع مساعدات غذائية على المسافرين العالقين في ممر جبلي بوسط ولاية باميان.

المصدر: وكالات

إعلان