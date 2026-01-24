19 مرشحا لرئاسة العراق بينهم الرئيس الحالي ووزير الخارجية

أعلن مجلس النواب العراقي القائمة النهائية للمرشحين لمنصب رئيس الجمهورية التي ضمت 19 مرشحا، يتقدمهم الرئيس الحالي عبد اللطيف رشيد، ووزير الخارجية فؤاد حسين.

ووفق بيان للمجلس نشرته وكالة الأنباء العراقية (واع) الجمعة، فقد ضمت القائمة الرئيس العراقي الحالي عبد اللطيف جمال رشيد الذي تولى المنصب في أكتوبر/تشرين الأول 2022، ووزير الخارجية بحكومة تصريف الأعمال فؤاد حسين الذي يعد أبرز مرشحي الحزب الديمقراطي الكردستاني.

بالإضافة إلى محافظ أربيل السابق نوزاد هادي، والنائب الحالي في البرلمان مثنى أمين، ونزار محمد سعيد محمد كنجي (المعروف باسم نزار آميدي) وهو شخصية سياسية كردية وأبرز مرشحي حزب الاتحاد الوطني الكردستاني.

وشملت قائمة المرشحين أيضا شوان حويز، وأحمد عبد الله، وحسين طه سنجاري، ونجم الدين نصر الله، وأسو فريدون، وسامان شالي، وصباح صالح.

بالإضافة إلى عبد الله العلياوي، وإقبال حليوي، وسردار تايمز، وخالد صديق، وآزاد مجيد، ورافع موسى، وسالم الساعدي.

ووفقا لنظام محاصصة بين القوى السياسية النافذة، فإن منصب رئيس الجمهورية من حصة المكون الكردي، ويتنافس عليه عادة الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، الحزبان الكرديان الكبيران في إقليم كردستان شمال العراق.

أما رئاسة الوزراء فيتولاها شيعي، ورئاسة مجلس النواب من نصيب المكون السني، وقد جرى انتخاب النائب هيبت الحلبوسي رئيسا للبرلمان في 29 ديسمبر/كانون الأول الماضي.

واستنادا إلى التوقيتات الدستورية، فإن البرلمان ملزم بانتخاب رئيس الجمهورية خلال شهر بعد الجلسة الأولى التي انتهت بانتخاب الحلبوسي، وهي مدة تنتهي مع نهاية يناير/كانون الثاني الجاري.