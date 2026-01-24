ميلوني وماكرون وستارمر.. قادة صدمتهم إهانة ترمب لجيوشهم بأفغانستان

عبّر عدة قادة غربيين عن صدمتهم إزاء تصريحات أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مؤخرا وتنتقص من جنود قوات الناتو غير الأمريكيين خلال وجودهم في أفغانستان.

وقالت رئيسة وزراء إيطاليا جورجا ميلوني "تفاجأت الحكومة الإيطالية بسماع تصريح الرئيس ترمب الذي ادعى أن حلفاء الناتو كانوا متأخرين خلال العمليات في أفغانستان".

وأضافت أنه خلال ما يقارب 20 عامًا من عمليات الناتو في أفغانستان، "دفعت أمتنا ثمناً لا يمكن التشكيك فيه: 53 جنديًا إيطاليًا قُتلوا، وأكثر من 700 جريح".

ألم دانماركي

كذلك، انتقدت رئيسة الوزراء الدانماركية ميتي فريدريكسن السبت الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بشدة لقوله إن دول الناتو بقيت في الخطوط الخلفية في أفغانستان.

وقالت على صفحتها على فيسبوك "أتفهم تماما ما قاله المحاربون الدانماركيون القدامى؛ لا توجد كلمات تصف مدى الألم الذي يشعرون به".

وأضافت أنه "من غير المقبول أن يشكك الرئيس الأمريكي في التزام جنود دول الحلف في أفغانستان".

استياء فرنسي

ونقلت أوساط الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عنه السبت تجديده "امتنان" البلاد لعائلات الجنود الفرنسيين الذين سقطوا في أفغانستان، وذلك بعد تصريحات "غير مقبولة" للرئيس الأمريكي دونالد ترمب بشأن دور قوات دول حلف شمال الأطلسي في النزاع.

وقالت أوساط مقربة من الرئيس الفرنسي إن "هذه التصريحات غير المقبولة لا تستدعي أي تعليق. ما يريده رئيس الدولة هو مواساة عائلات الجنود الذين سقطوا، وإعادة تأكيد امتنان الأمة وذاكرتها المفعمة بالاحترام".

وكان ترمب انتقد الخميس دور بقية الدول الأعضاء في الناتو خلال النزاع الذي دام 20 عاما، وبدأ بغزو أفغانستان بقيادة الولايات المتحدة في عام 2001.

واعتبر أن واشنطن "لم تكن بحاجة إليهم أبدا"، وأن قوات الدول الحليفة "بقيت على مسافة من خطوط المواجهة".

وأثارت مواقف ترمب بشأن أفغانستان انتقاد حلفاء لواشنطن شاركوا إلى جانبها في الغزو الذي أطاح بحكم حركة طالبان حينها.

واستمر الانخراط العسكري الفرنسي في أفغانستان من عام 2001 إلى 2014. وقد قتل في تلك الفترة 89 من القوات الفرنسية وجرح أكثر من 700.

رفض بريطاني

وفي وقت سابق، انتقد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر تصريحات ترمب بشأن جنود الناتو، واعتبرها "مهينة".

لكن دونالد ترمب أشاد السبت بدور الجنود البريطانيين في أفغانستان.

وكتب ترمب على منصته تروث سوشيال إن "جنود المملكة المتحدة العظماء والشجعان سيبقون دائما مع الولايات المتحدة".

وأضاف "في أفغانستان، قتل 457 [منهم] وأصيب كثيرون بشكل بالغ، وكانوا من أعظم المحاربين. هذا رابط أقوى من أن يكسر على الإطلاق".

وقد تطرّق ستارمر -في اتصال مع ترمب- إلى "تضحيات" جنود المملكة المتحدة.