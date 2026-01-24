مقتل عنصر بالداخلية السورية في السويداء ومصدر أمني يتهم "عصابات متمردة"

أفاد مصدر أمني سوري، اليوم السبت، بمقتل عنصر في وزارة الداخلية، إثر خرق جديد لوقف إطلاق النار من قبل عناصر مسلحة، في محافظة السويداء جنوبي البلاد.

ونقلت قناة الإخبارية السورية الرسمية عن مصدر أمني -لم تسمه- أن "الخرق يندرج ضمن سلسلة من الخروقات التي قامت بها العصابات المتمردة خلال الفترة الماضية ضد النقاط التابعة لوزارة الداخلية في ريف السويداء".

ولم توضح القناة طبيعة الخرق، وإذا ما كان عنصر الأمن قتل بالرصاص أو القصف، كما لم تذكر اسم المنطقة.

وتشهد محافظة السويداء اتفاقا لوقف إطلاق النار منذ يوليو/تموز الماضي، عقب اشتباكات مسلحة بين عشائر بدوية وجماعات عسكرية من الدروز، خلفت مئات القتلى والجرحى.

لكن مجموعات تابعة لحكمت الهجري، أحد مشايخ العقل للدروز، خرقته مرارا واستهدفت نقاطا عسكرية، في حين التزمت الحكومة بالاتفاق وسهّلت عمليات إجلاء الراغبين، ودخول المساعدات الإنسانية.

ومنذ سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد في الثامن من ديسمبر/كانون الأول 2024، تسعى الحكومة إلى فرض الأمن في سوريا، بينما تصر بعض المجموعات على بث الفوضى وحمل السلاح، وهو ما أكدت دمشق أنها لن تسمح به، وعزمها بسط سيطرتها على كامل الأراضي.