مسؤول إيراني: سنتعامل مع أي هجوم أمريكي على أنه حرب شاملة

قال مسؤول إيراني كبير، أمس الجمعة، إن "إيران ستتعامل مع أي هجوم -سواء كان محدودا أو شاملا أو ضربة دقيقة أو استهدافا عسكريا مباشرا- على أنه حرب شاملة ضدها، وسترد عليه بأقوى طريقة ممكنة لحسم هذا الأمر".

وأضاف المسؤول الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته "هذا الحشد العسكري -نأمل ألا يكون الهدف منه مواجهة حقيقية- لكن جيشنا مستعد لأسوأ السيناريوهات. هذا هو السبب في أن كل شيء في حالة تأهب قصوى في إيران".

وحسب رويترز، فقد نقلت البعثة الإيرانية في الأمم المتحدة عن المسؤول الإيراني قوله إنه "إذا انتهك الأمريكيون سيادة إيران وسلامة أراضيها، ‌فسوف نرد"، لكنه امتنع عن تحديد طبيعة الرد.

وأضاف "لا خيار أمام أي بلد يتعرض ‌لتهديد عسكري مستمر من الولايات المتحدة سوى ضمان استخدام كل ما لديه من موارد للرد، وإن أمكن، استعادة التوازن ضد أي جهة تجرؤ على مهاجمة إيران".

واعتبر المتحدث أن "انهيار الدولة سيؤدي إلى انهيار إقليمي وهو ما تريده إسرائيل"، معقبا أن وضع بلاده "أفضل بكثير مما كنا عليه خلال حرب 12 يوما"، مؤكدا أنه لم يعد هناك عنصر مفاجأة.

تحشيد أمريكي

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قال يوم الخميس إن الولايات المتحدة لديها "أسطول" يتجه نحو إيران لكنه ‌يأمل ألا يضطر لاستخدامه، كما جدد تحذيرات لطهران من قتل المتظاهرين أو استئناف برنامجها النووي.

ونقل مراسل شبكة "فوكس نيوز" عن مصدر قوله إن وصول حاملة الطائرات "يو إس إس لينكولن" إلى منطقة عمليات القيادة المركزية الأمريكية في خليج عُمان يحتاج إلى أيام، وإنها ليست موجودة بعد ضمن نطاق يسمح لها بتوجيه ضربات إلى إيران.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" -نقلا عن مسؤولين أمريكيين- أن سلاح الجو أرسل خلال الأسبوع الماضي نحو 12 مقاتلة من طراز "إف 15 إي" إلى المنطقة، لتعزيز القدرات الهجومية الجوية.

وكان موقع "أكسيوس" الإخباري ذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أوقف هجوما محتملا على إيران عقب اتصالات دبلوماسية جرت مع طهران، وعقبات لوجيستية، وردود فعل سلبية من حلفاء إقليميين.

وأشار الموقع -نقلا عن مسؤولين أمريكيين- إلى أن ترمب كان مستعدا لإصدار أمر بشن هجوم على إيران قبل اجتماع عُقد في البيت الأبيض بشأن هذا البلد، في 13 يناير/كانون الثاني الجاري.

وحسب التقرير، أبلغ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الرئيس الأمريكي بأن "إسرائيل غير مستعدة لرد إيراني محتمل"، وأن "الخطة الأمريكية المقترحة لا تمتلك القوة الكافية".