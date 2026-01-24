مسؤولون أمريكيون يزورون إسرائيل لمناقشة ملف غزة وإيران

أفادت القناة الإسرائيلية الـ12 -نقلا عن مصادر مطلعة- بأن المبعوثيْن الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر سيصلان السبت إلى إسرائيل لعقد اجتماع مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وذلك بالتوازي مع استعداد إسرائيل لاستقبال قائد القيادة الوسطى في الجيش الأمريكي براد كوبر.

وأفادت القناة بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيجتمع مع مبعوثي الرئيس الأميركي دونالد ترامب مساء السبت في القدس الغربية.

وتشير التقديرات إلى أن المحادثات ستركز على مسألة فتح معبر رفح وبدء مرحلة إعادة الإعمار في غزة.

في الأثناء، قالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية كاريسا غونزاليس للجزيرة إن فتح معبر رفح جزء أساسي من خطة السلام في قطاع غزة.

وأضافت أن معبر رفح سيفتح للعبور في الاتجاهين، مؤكدة أن الرئيس ترمب يراقب الأمر عن كثب.

وفي حين قال رئيس لجنة إدارة غزة علي شعث الخميس إن معبر رفح سيفتح الأسبوع المقبل، نفت تقارير إسرائيلية صحة ذلك مؤكدة أن فتحه لن يتم قبل تحقيق شروط تل أبيب الكاملة.

وكانت صحيفة يديعوت أحرونوت أكدت أن المجلس الوزاري المصغّر (الكابينت) قرر في اجتماعه الأخير عدم فتح معبر رفح في الوقت الراهن.

حالة تأهب قصوى

وفي الملف الإيراني، تستعد إسرائيل لاستقبال قائد القيادة الوسطى للجيش الأمريكي الجنرال براد كوبر، الذي سيصل إليها السبت لإجراء مباحثات أمنية رفيعة المستوى، وفق ما نقلته هيئة البث الإسرائيلية.

ومن المتوقع أن يجتمع كوبر مع رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير وقائد سلاح الجو، لبحث استعدادات مشتركة في ظل التوقعات الإسرائيلية المتزايدة بشأن هجوم إيراني استباقي محتمل، بحسب القناة الـ12.

ويأتي ذلك بينما ترفع واشنطن وتيرة تحركاتها العسكرية في المنطقة، حيث أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أن قوة كبيرة تتجه نحو إيران.

وكشف مسؤولان أمريكيان الخميس أن مجموعة حاملات طائرات وأصولا عسكرية أخرى ستصل إلى الشرق الأوسط خلال الأيام المقبلة، وسط تأهب إسرائيلي لاحتمال تنفيذ ضربة عسكرية أمريكية ضد إيران خلال أسابيع، وفق التقديرات المتداولة.