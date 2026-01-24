مدمرات وجنود وناقلات طائرات.. حشد أمريكي غير مسبوق يثير المنصات

استحوذ الحشد العسكري الأمريكي الضخم المتوجه للشرق الأوسط على اهتمام واسع بمنصات التواصل الاجتماعي، حيث تناول نشطاء دوافع واشنطن وراء نشر حاملة طائرات ومدمرات ومقاتلات وآلاف الجنود، وسط تحذيرات إيرانية من اعتبار أي هجوم تهديدا وجوديا يستدعي ردا حازما.

وكشفت تقارير أمريكية عن وصول حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن" إلى المحيط الهندي برفقة 3 مدمرات، لتنضم إلى 3 سفن حربية ومدمرتين كانت موجودة بالفعل في المنطقة، في تعزيز عسكري يعكس جدية التحركات الأمريكية.

وأشارت التقارير إلى وصول مقاتلات من طراز "إف-15" إلى المنطقة، بينما تضم هذه القوة العسكرية أكثر من 5 آلاف جندي سينضمون إلى عدة آلاف من الجنود الأمريكيين المتواجدين هناك، في حشد يوصف بأنه الأكبر منذ فترة طويلة.

وبررت وثيقة إستراتيجية الدفاع الوطني الصادرة عن البنتاغون هذه التحركات بأن إيران عازمة على إعادة بناء قواتها العسكرية التقليدية، ورغم الانتكاسات الشديدة قد تحاول مرة أخرى الحصول على سلاح نووي، وفق ما جاء في الوثيقة.

وأشارت الوثيقة الأمريكية إلى أن النظام الإيراني لا يزال مصمما على تدمير إسرائيل، ويشعل مع وكلائه أزمات إقليمية تهدد حياة الجنود الأمريكيين والسلم في المنطقة، مما يضع خيارات عسكرية على طاولة صُناع القرار في واشنطن.

وفي هذا الإطار، تحدثت نائبة المتحدث باسم الخارجية الأمريكية مينيون هيوستن عن خيارات التعامل مع النظام الإيراني المطروحة على الطاولة، بينما وصل قائد القيادة الوسطى الأمريكية براد كوبر إلى تل أبيب للقاء كبار المسؤولين الإسرائيليين.

وجاءت زيارة كوبر لبحث احتمالات توجيه ضربة أمريكية لإيران، في خطوة تعكس التنسيق الأمني الوثيق بين واشنطن وتل أبيب إزاء التهديد الإيراني، وسط ترقب إقليمي ودولي لتطورات الأوضاع في المنطقة.

تهديد وجودي

من جانبها، نقلت البعثة الإيرانية في الأمم المتحدة عن مسؤول إيراني قوله إن بلاده تعتبر أي هجوم أمريكي عليها تهديدا وجوديا، وإن الجيش الإيراني مستعد لأسوأ السيناريوهات، معربا عن أمله ألا يكون الحشد العسكري تمهيدا لمواجهة حقيقية.

إعلان

وأكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية أن قدرات طهران الصاروخية الكمية والنوعية ازدادت مقارنة بحرب الاثني عشر يوما، في إشارة إلى جاهزية إيران العسكرية لمواجهة أي تصعيد محتمل من الجانب الأمريكي.

وكشف نائب قائد الحرس الثوري عن استعداد قواته للرد على أي مغامرات بشكل حازم وقوي، في حين شدد قائد القوات البرية في الجيش الإيراني العميد علي جهانشاهي على أن القوات البرية ستدافع حتى آخر رمق عن الأراضي الإيرانية.

ورصد برنامج شبكات (2026/1/24) جانبا من تعليقات النشطاء على هذا التحشيد العسكري، حيث كتب التميمي مستبعدا وقوع هجوم فعلي على إيران:

كلها حركات استعراضية لتأجيج الداخل الإيراني، لم ولن ولا يكون أي هجوم على إيران لأنهم يعلمون أن كلفته باهظة جدًّا.

بدوره، غرّد عبد الإله مؤكدا على التزام الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بالدفاع عن إسرائيل في حال تعرضها لأي هجوم:

ترمب سيدافع عن إسرائيل لو تعرضت لأي هجوم.. إسرائيل مثل أمريكا بالضبط بالنسبة لأمريكا وترامب، طبعا هذا في حال حاجتها للدفاع.

أما ريحانة فقدمت قراءة مختلفة للتحركات الأمريكية، مشيرة إلى تحول في الإستراتيجية الأمريكية، فكتبت:

أمريكا في 2026 لا تضع إستراتيجية "هجوم"، بل إستراتيجية "تطويق الخسائر". إنها تحاول منع انهيار النظام العالمي القديم أمام تكتل (روسيا-صين-إيران).

في المقابل، لفت سامي الانتباه إلى التحالفات الإستراتيجية التي عقدتها إيران مع دول أخرى، محذرا من تبعات أي هجوم محتمل:

إيران عاملة اتفاقيات إستراتيجية ودفاع مشترك مع دول معينة، وأي هجوم على إيران يعتبر هجوما على تلك الدول.

يذكر أن الرئيس ترمب كان قد هدد سابقا بعمل عسكري ضد إيران إذا نفذت السلطات الإيرانية عمليات إعدام جماعية للسجناء أو قتلت متظاهرين سلميين، لكنه تراجع بعدما ادعى أن إيران أوقفت إعدام 800 معتقل، وهو ما نفته طهران.