لبنان.. انهيار مبنى سكني بطرابلس وأنباء عن عالقين تحت الأنقاض

انهار فجر اليوم السبت مبنى سكني في منطقة القبة بمدينة طرابلس شمالي لبنان، مما أدى إلى إصابة شخصين بجروح في حصيلة أولية، ونُقل المصابان إلى المستشفى لتلقي العلاج، حسب ما أعلنته وزارة الصحة اللبنانية.

وأفادت مصادر ميدانية للجزيرة بأن المبنى المنهار كان قد أُخلي من السكان أمس الجمعة بعد رصد تصدعات خطيرة في هيكله، غير أن عائلة واحدة مؤلفة من 5 أفراد عادت إلى شقتها ليلا قبل وقوع الانهيار.

وتواصل فرق الدفاع المدني والصليب الأحمر والجيش اللبناني عمليات البحث والإنقاذ في موقع الحادث، وسط مؤشرات على وجود عالقين تحت الأنقاض، إذ أكدت الفرق العاملة سماع أصوات صادرة من تحت الركام، يرجح أن من بينها أطفالا، وهو ما دفع عناصر الإنقاذ إلى تكثيف الجهود وطلب خفض الأصوات في محيط الموقع.

أضرار جسيمة

وأدى سقوط المبنى المؤلف من 5 طوابق إلى دمار كامل في هيكله، إضافة إلى أضرار جسيمة لحقت بالمباني المجاورة. وعلى إثر ذلك، طلبت السلطات المحلية إخلاء عدد من المباني المحيطة ضمن إجراء احترازي، في ظل مخاوف من تصدعات وانهيارات إضافية.

ويعيد هذا الحادث إلى الواجهة ملف المباني المتصدعة والقديمة في مدينة طرابلس، حيث تنتشر آلاف الأبنية التي يعود عمرها إلى عشرات السنين من دون أعمال ترميم أو تأهيل، في مدينة تعد من أفقر مدن حوض البحر المتوسط، ويعاني سكانها أوضاعا معيشية صعبة تحول دون قدرتهم على تأمين مساكن بديلة.

وطالبت رئاسة الجمهورية اللبنانية بفتح تحقيق عاجل للوقوف على أسباب انهيار المبنى وتحديد المسؤوليات، في وقت تستمر فيه عمليات الإنقاذ وسط مخاوف من ارتفاع عدد الضحايا، مع التحذير من خطورة البقاء في محيط المباني المتضررة.