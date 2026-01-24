قائد "سنتكوم" يصل إسرائيل ومخاوف من هجوم إيراني استباقي

وصل قائد القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) الجنرال براد كوبر إلى إسرائيل وسط تقديرات متصاعدة بقرب توجيه الولايات المتحدة ضربة عسكرية ضد إيران.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن كوبر وصل إلى إسرائيل استعدادا لعقد اجتماعات مع القيادات الأمنية والعسكرية بينهم رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير وقائد سلاح الجو تومر بار.

وتأتي الزيارة وسط تزايد المخاوف في إسرائيل من احتمال إقدام إيران على تنفيذ هجوم استباقي، وتصاعد التقديرات بقرب استهداف طهران بضربة عسكرية أمريكية محتملة، مع استمرار حشد قوات الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، وفق ما ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن في بيان، الخميس الماضي، أن سلاح الجو بأكمله في حالة تأهب وجاهزية، في ظل تقديرات من تل أبيب تشير إلى احتمال إقدام الولايات المتحدة على تنفيذ ضربة عسكرية ضد إيران.

وكانت القناة الإسرائيلية الـ12 أفادت -نقلا عن مصادر مطلعة- بأن المبعوثيْن الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر سيصلان السبت إلى إسرائيل لعقد اجتماع مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وذلك بالتوازي مع زيارة قائد القيادة الوسطى في الجيش الأمريكي براد كوبر.