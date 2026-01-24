ويتكوف وكوشنر في إسرائيل لمناقشة المرحلة الثانية من اتفاق غزة

وصل المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف وعضو المجلس التنفيذي لغزة جاريد كوشنر إلى إسرائيل اليوم السبت للقاء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لإجراء مباحثات حول ملف قطاع غزة الذي أعلنت واشنطن خططا لبنائه.

ونقلت وكالة رويترز عن مصادر أن الزيارة تهدف بشكل رئيسي لمناقشة مستقبل غزة.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن الاجتماع سيبحث فتح معبر رفح وبدء إعادة إعمار غزة، وأضافت الصحيفة أن الأمريكيين يطالبون إسرائيل بفتح المعبر قبل استعادة جثة الجندي ران غـفـيلي، مع التأكيد أن واشنطن ستضمن بذل الجهود الممكنة للعثور على جثته.

ونقلت يديعوت أحرونوت عن مسؤول إسرائيلي قوله إن كوشنر وويتكوف اعترضا على اشتراط نتنياهو فتح معبر رفح بإعادة آخر جثة للجندي الإسرائيلي.

وقال المسؤول الإسرائيلي إن ضم تركيا وقطر لمجلس السلام هو انتقام من جانب كوشنر وويتكوف من نتنياهو، بحسب ما نقلته يديعوت أحرونوت.

من جهتها، نقلت القناة الـ13 الإسرائيلية عن مصادر أن ويتكوف وكوشنر سيبحثان مع نتنياهو الانتقال إلى المرحلة الثانية في غزة، كما سيناقشان الملف الإيراني.

وأعلنت ⁠الولايات المتحدة، الخميس الماضي، خططا لبناء "غزة جديدة" من الصفر، تشمل أبراجا سكنية ​ومراكز بيانات ومنتجعات على شاطئ البحر، في إطار مساعي الرئيس دونالد ‍ترمب لدفع اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) للأمام.

وشملت المرحلة الأولى من اتفاق غزة وقفا لإطلاق النار وتبادلا لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين مقابل أسرى فلسطينيين، في حين تواصل تل أبيب خرق الاتفاق يوميا، مما أدى إلى استشهاد 477 فلسطينيا.

وكان من المقرر فتح معبر رفح في أكتوبر/تشرين الأول الماضي ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، الذي بدأ سريانه في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، غير أن إسرائيل لم تلتزم.

وتنص المرحلة الثانية من الاتفاق على نزع سلاح حركة حماس وبقية الفصائل الفلسطينية، وتنفيذ انسحاب إضافي للجيش الإسرائيلي من غزة، وبدء جهود إعادة الإعمار، التي تقدر الأمم المتحدة تكلفتها بنحو 70 مليار دولار.

وأنهى الاتفاق إبادة جماعية بدأتها إسرائيل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، واستمرت عامين، وخلفت أكثر من 71 ألف شهيد وما يزيد على 171 ألف جريح فلسطيني، ودمارا هائلا طال 90% من البنى التحتية المدنية بتكلفة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.