زلزال بقوة 5.1 درجات يضرب باليكسير التركية ولا خسائر

ضرب زلزال بقوة 5.1 درجات قضاء صندرغي التابع لولاية باليكسير غربي تركيا.

ونقلت وكالة الأناضول عن إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) عدم تسجيل أي خسائر بشرية أو مادية، مشيرة إلى استمرار عمليات المسح الميداني.

بدوره، قال وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا إن الفرق المعنية باشرت على الفور إجراء مسح ميداني لتحديد ما إذا كانت هناك خسائر بشرية أو أضرار مادية.

وقالت الوكالة إن الزلزال وقع السبت الساعة 00:24 بالتوقيت المحلي، على عمق 11.04 كيلومترا تحت سطح الأرض، وشعر به سكان الولايات المجاورة، بورصة، وإزمير، ويالوا وكوتاهيا.

يُذكر أن زلزالا بقوة 6.1 درجات على مقياس ريختر ضرب قضاء صندرغي في 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي دون تسجيل أي خسائر بشرية.

وتقع تركيا فوق صدعين تسببا في العديد من المآسي في الماضي.

وشهد جنوبي شرقي البلاد زلزالا عنيفا في فبراير/شباط 2023 أسفر عن مقتل 53 ألف شخص على الأقل وتسبب في تدمير مدينة أنطاكيا القديمة.