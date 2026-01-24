أخبار|تركيا

زلزال بقوة 5.1 درجات يضرب باليكسير التركية ولا خسائر

HATAY, TURKEY - FEBRUARY 05: Kids walk past buildings destroyed by earthquake in Hatay's historical old town, on February 05, 2025 in Hatay, Turkey. On February 6, 2023, a 7.8-magnitude earthquake struck southern Turkey, followed by another 7.5-magnitude tremor. The quakes caused widespread destruction in southern Turkey and northern Syria and claimed more than 50,000 lives.February 6, 2025 will mark the two year anniversary. (Photo by Burak Kara/Getty Images)
تركيا تقع فوق صدعين تسببا في العديد من المآسي في الماضي (غيتي)
Published On 24/1/2026
|
آخر تحديث: 09:45 (توقيت مكة)

حفظ

ضرب زلزال بقوة 5.1 درجات قضاء صندرغي التابع لولاية باليكسير غربي تركيا.

ونقلت وكالة الأناضول عن إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) عدم تسجيل أي خسائر بشرية أو مادية، مشيرة إلى استمرار عمليات المسح الميداني.

بدوره، قال وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا إن الفرق المعنية باشرت على الفور إجراء مسح ميداني لتحديد ما إذا كانت هناك خسائر بشرية أو أضرار مادية.

وقالت الوكالة إن الزلزال وقع السبت الساعة 00:24 بالتوقيت المحلي، على عمق 11.04 كيلومترا تحت سطح الأرض، وشعر به سكان الولايات المجاورة، بورصة، وإزمير، ويالوا وكوتاهيا.

يُذكر أن زلزالا بقوة 6.1 درجات على مقياس ريختر ضرب قضاء صندرغي في 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي دون تسجيل أي خسائر بشرية.

وتقع تركيا فوق صدعين تسببا في العديد من المآسي في الماضي.

وشهد جنوبي شرقي البلاد زلزالا عنيفا في فبراير/شباط 2023 أسفر عن مقتل 53 ألف شخص على الأقل وتسبب في تدمير مدينة أنطاكيا القديمة.

المصدر: وكالة الأناضول

إعلان