قتيل برصاص قوات الهجرة في مينيابوليس والحاكم يطالب برحيلها

أعلنت وسائل إعلام أمريكية مقتل شخص في إطلاق نار من ضباط فدراليين في مينيابوليس بولاية مينيسوتا، في حين طالب حاكم الولاية، الرئيس ترمب بسحب القوات الفدرالية منها.

وذكرت وكالة أسوشيتد برس أن القتيل يبلغ من العمر 51 عاما، وقد توفي بعد إطلاق النار عليه من ضباط الهجرة الفدراليين، وفقا لسجلات المستشفى التي حصلت عليها الوكالة.

وقبل ذلك، قال حاكم الولاية الديمقراطي تيم والز إن ضباطا اتحاديين أطلقوا النار على شخص في مينيابوليس يوم السبت وسط حملة الهجرة التي شنتها إدارة ترمب.

وقال والز في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إنه تواصل مع البيت الأبيض بعد حادثة إطلاق النار التي وصفها بالمروعة، داعيا الرئيس ترمب إلى إنهاء العملية الفدرالية في مينيسوتا بشكل فوري، وسحب آلاف الضباط الذين وصفهم بالعنيفين وغير المدربين.

احتجاجات ضد قوات الهجرة

وغصت شوارع المدينة أمس الجمعة بآلاف المتظاهرين الذين كانوا يحتجون على الحملة الصارمة ضد المهاجرين في ظل الطقس البارد، ودعوا إلى مغادرة قوات إنفاذ القانون الفدرالية.

وقد وثّق مقطع فيديو متداول لحظات تنكيل عدد من عناصر إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية بأحد الأشخاص، بالتزامن مع تداول أنباء عن إطلاق النار في مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا.

وأظهرت مقاطع فيديو أخرى تجمهر عدد كبير من السكان قرب مكان الحادث، قبل أن تتدخل الشرطة وتمنعهم من الاقتراب.

وكان آلاف المتظاهرين في مينيابوليس بولاية مينيسوتا طالبوا برحيل قوات الهجرة الفدرالية في حين اعتقلت الشرطة العشرات في محيط مطار المدينة.