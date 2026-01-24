وثيقة إستراتيجية الدفاع للبنتاغون: إيران عازمة على إعادة بناء قواتها رغم الانتكاسات

وثيقة إستراتيجية الدفاع للبنتاغون: إيران عازمة على ما يبدو على إعادة بناء قواتها رغم الانتكاسات التي تعرضت لها.

وثيقة إستراتيجية الدفاع للبنتاغون: قيادة إيران تركت الباب مفتوحا أمام احتمال سعيها للحصول على سلاح نووي.

وثيقة إستراتيجية الدفاع للبنتاغون: نتوقع سعي وكلاء إيران إلى إعادة بناء بنيتهم التحتية وقدراتهم المدمرة.

وثيقة إستراتيجية الدفاع للبنتاغون: إسرائيل أثبتت رغبتها وقدرتها على الدفاع عن نفسها بدعم أمريكي حاسم لكن محدود.

وثيقة إستراتيجية الدفاع للبنتاغون: إيران ووكلاؤها يشعلون أزمات إقليمية تهدد حياة الجنود الأمريكيين وتقوض السلم.

أسوشيتد برس: وثيقة إستراتيجية الدفاع التي أصدرها البنتاغون تُعزز فلسفة "أمريكا أولا" التي تُفضل عدم التدخل في الخارج.

أسوشيتد برس: إستراتيجية الدفاع التي أصدرها البنتاغون وجهت انتقادات لحلفاء الولايات المتحدة وحثتهم على تولي مسؤولية أمنهم بأنفسهم.

أسوشيتد برس: إستراتيجية الدفاع الجديدة أكدت على تركيز إدارة ترمب على الهيمنة في نصف الكرة الغربي.

الفرنسية: البنتاغون سيعطي الأولوية للأمن الداخلي وردع الصين.

الفرنسية: الجيش الأمريكي سيقدم دعما "أكثر محدودية" لحلفائه.

