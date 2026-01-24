جرحى بغارات على شمال قطاع غزة وجنوبه وغموض بشأن فتح معبر رفح

قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم السبت عدة مناطق في قطاع غزة، وأفادت مصادر طبية بإصابة فلسطينيين في مناطق بشمال القطاع وجنوبه.

وأفاد مصدر في الإسعاف والطوارئ بإصابة عدد من المواطنين الفلسطينيين في قصف إسرائيلي على شارع غزة القديم في جباليا شمالي القطاع، وإصابة فلسطيني برصاص قوات الاحتلال خارج مناطق انتشارها في بيت لاهيا.

كما أفاد مجمع ناصر الطبي بإصابة فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خارج مناطق انتشارها وسط مدينة خان يونس جنوبي القطاع. وكان مراسل الجزيرة قال في وقت سابق من صباح اليوم إن جيش الاحتلال كثّف عمليات إطلاق النار داخل مناطق انتشاره شرقي المدينة.

كما نقلت وكالة الأناضول عن مصدر طبي القول إن مسيّرة إسرائيلية من نوع "كواد كابتر" أطلقت النار على فلسطيني يدعى مؤيد أبو معمر (47 عاما) فأصابته في الرأس، مشيرة إلى أن الاستهداف جرى قرب مفترق عمارة جاسر وسط مدينة خان يونس، التي سبق أن انسحب منها الجيش الإسرائيلي وفق بنود الاتفاق.

كما شنت مقاتلات الاحتلال غارات على مناطق جنوب شرقي خان يونس، الواقعة ضمن مناطق انتشار جيش الاحتلال وفق اتفاق وقف إطلاق النار، وذلك تزامنا مع إطلاق الآليات العسكرية نيرانها في الموقع ذاته، كما أطلق سلاح البحرية الإسرائيلي نيرانا عشوائية باتجاه ساحل المدينة.

قصف مدفعي

وفي وسط القطاع، أكد مراسل الجزيرة أن مدفعية الاحتلال قصفت مناطق بمدينة غزة، مشيرا إلى أن القصف المدفعي تركز على محيط حيي الزيتون والشجاعية، الواقعين ضمن مناطق انتشار جيش الاحتلال، بينما شهدت المناطق ذاتها إطلاق نار من الطائرات المروحية.

كذلك شهدت المناطق الشرقية من المحافظة الوسطى، خصوصا دير البلح ومخيم البريج، إطلاق نار كثيف من آليات الاحتلال صباح اليوم السبت.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي خرق اتفاق وقف إطلاق النار، وقد أدت الاعتداءات الإسرائيلية اليومية إلى استشهاد 477 فلسطينيا وإصابة 1301 آخر، وفق مصادر فلسطينية.

وأمس الجمعة، حذر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة من استمرار قتل المدنيين جراء الهجمات الإسرائيلية في غزة، وذلك في سياق نمط موسع من العنف المستمر بعد توقيع اتفاق وقف إطلاق النار، بعد عامين من الحرب.

وأكد أجيث سونغاي، مدير مكتب الأمم المتحدة، في بيان، أنه "يتعين على المجتمع الدولي تكثيف الدعم والضغط لوقف إراقة الدماء، ودفع نهج قائم على حقوق الإنسان للتعافي وإعادة الإعمار".

معبر رفح

تأتي هذه التطورات، بينما تتضارب الأنباء بشأن فتح معبر رفح، حيث تشير مصادر إلى مساع أمريكية لفتحه، في حين تشير أخرى إلى قرارات إسرائيلية بالاستمرار في إغلاقه.

ومن المقرر أن يصل المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف وعضو المجلس التنفيذي لإدارة غزة جاريد كوشنر إلى إسرائيل اليوم للقاء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن الاجتماع سيبحث فتح معبر رفح وبدء إعادة إعمار غزة، مشيرة على أن الأمريكيين يطالبون إسرائيل بفتح المعبر قبل استعادة جثة الجندي ران غـفِيلي، مع التأكيد على أن واشنطن ستضمن بذل الجهود الممكنة للعثور على جثته.

في الأثناء، قالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية كاريسا غونزاليس للجزيرة إن فتح معبر رفح جزء أساسي من خطة السلام في قطاع غزة.

وأضافت أن معبر رفح سيفتح للعبور في الاتجاهين، مؤكدة أن الرئيس ترمب يراقب الأمر عن كثب.

وفي حين قال رئيس لجنة إدارة غزة علي شعث الخميس إن معبر رفح سيفتح الأسبوع المقبل، نفت تقارير إسرائيلية صحة ذلك مؤكدة أن فتحه لن يتم قبل تحقيق شروط تل أبيب الكاملة.

وكانت صحيفة يديعوت أحرونوت أكدت أن المجلس الوزاري المصغّر (الكابينت) قرر في اجتماعه الأخير عدم فتح معبر رفح في الوقت الراهن.