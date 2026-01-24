عاجلعاجل,
عاجل | مسؤولة العلاقات الخارجية بالإدارة الذاتية في قسد للجزيرة: نجري مباحثات مع الحكومة السورية لتمديد وقف النار
Published On 24/1/2026|
آخر تحديث: 18:00 (توقيت مكة)
عاجل | مسؤولة العلاقات الخارجية بالإدارة الذاتية في قسد للجزيرة: لدينا قنوات اتصال مع الحكومة ويمكن حل الأمور العالقة
عاجل | مسؤولة العلاقات الخارجية بالإدارة الذاتية في قسد للجزيرة: جادون في الحديث عن تفاصيل تنفيذ الاتفاق مع الحكومة
عاجل | مسؤولة العلاقات الخارجية بالإدارة الذاتية في قسد للجزيرة: نحاول أن لا ننجر لحرب في ظل ظروف سيئة لسكان المنطقة
