عاجل | مسؤولة العلاقات الخارجية بالإدارة الذاتية في قسد للجزيرة: لدينا قنوات اتصال مع الحكومة ويمكن حل الأمور العالقة

عاجل | مسؤولة العلاقات الخارجية بالإدارة الذاتية في قسد للجزيرة: جادون في الحديث عن تفاصيل تنفيذ الاتفاق مع الحكومة

عاجل | مسؤولة العلاقات الخارجية بالإدارة الذاتية في قسد للجزيرة: نحاول أن لا ننجر لحرب في ظل ظروف سيئة لسكان المنطقة

عاجل | مسؤولة العلاقات الخارجية بالإدارة الذاتية في قسد للجزيرة: نجري مباحثات مع الحكومة السورية لتمديد وقف النار

