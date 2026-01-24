أكدت القوات البرية في الجيش الإيراني والحرس الثوري، أن وحدة وتكامل عمل القوات المسلحة تمثل العامل الحاسم في إفشال مخططات "الأعداء ومواجهة التحديات الأمنية"، يأتي بينما تتحدث المصادر الإسرائيلية عن احتمال وقوع هجوم إيراني استباقي، قبل تنفيذ ضربة عسكرية أمريكية محتملة ضد طهران.

وقال قائد القوات البرية في الجيش الإيراني، العميد علي جهانشاهي، خلال جلسة تنسيقية جمعت قادة القوات البرية في الجيش والحرس اليوم السبت، إن و"حدة القوات المسلحة هي مفتاح فشل العدو في الأزمات"، مشددا على ضرورة أن تعمل القوات العسكرية "كجسد واحد" بما يدفع العدو إلى الشعور بالعجز في مواجهتها، حسب تعبيره.

وأضاف أن القوات البرية في الجيش ستدافع عن الأراضي الإيرانية جنبا إلى جنب مع القوات البرية في الحرس الثوري، مؤكدا الاستعداد لتقديم كل أشكال التضحية في سبيل حماية البلاد. وتابع: سندافع عن إيران حتى الموت.

من جانبه، أكد قائد القوات البرية في الحرس الثوري، العميد محمد كَرَمي، أن التنسيق والتكامل القائمين بين القوات المسلحة الإيرانية أسهما في إحباط مخططات الأعداء، واصفا هذا الانسجام بأنه "رأسمال ثمين" يجب الحفاظ عليه وتعزيزه بجدية.

وجاءت هذه التصريحات خلال اجتماع مشترك ركّز على تعزيز التنسيق الميداني ورفع مستوى الجاهزية بين مختلف صنوف القوات البرية.

هجوم استباقي

وتأتي هذه التصريحات بينما رفعت واشنطن وتيرة تحركاتها العسكرية في المنطقة، إذ أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الخميس، أن "قوة كبيرة تتجه نحو إيران".

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" -نقلا عن مسؤولين أمريكيين- أن سلاح الجو أرسل خلال الأسبوع الماضي نحو 12 مقاتلة من طراز "إف 15 إي" إلى المنطقة، لتعزيز القدرات الهجومية الجوية.

وفي وقت سابق أمس الجمعة قال مسؤول إيراني ‍كبير، إن إيران ستتعامل مع أي هجوم -سواء كان محدودا أو شاملا أو ضربة دقيقة أو استهدافا عسكريا مباشرا- على أنه "حرب شاملة" ضدها، وأضاف "سنرد عليه بأقوى طريقة ممكنة لحسم هذا الأمر".

إعلان

وفي تعليقه على أنباء وصول مجموعة حاملة الطائرات العسكرية الأمريكية وغيرها من المعدات العسكرية إلى منطقة الشرق الأوسط في الأيام المقبلة، قال المسؤول أن "نأمل أن لا يكون الهدف من هذا الحشد العسكري مواجهة حقيقية، لكن جيشنا مستعد لأسوأ السيناريوهات" مؤكدا أن "هذا هو السبب في أن كل شيء في حالة تأهب قصوى ‍في إيران".

وقال المسؤول الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، ونقلت البعثة الإيرانية في الأمم المتحدة تصريحاته، إنه "إذا انتهك الأمريكيون سيادة إيران وسلامة أراضيها، ‌فسوف نرد"، لكنه امتنع عن تحديد طبيعة الرد.