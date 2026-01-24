قتلى بهجمات روسية تستهدف أكبر مدينتين أوكرانيتين

أفادت مصادر أوكرانية بتعرض أكبر مدينتين في أوكرانيا لهجمات روسية في وقت مبكر من صباح السبت أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى.

وأبلغت سلطات خاركيف الأوكرانية بسقوط 3 قتلى وعدد من الجرحى في قصف روسي على المقاطعة.

وأعلن رئيس بلدية خاركيف إيغور تيريخوف أن الهجوم شنّته طائرات مسيّرة من طراز "شاهد" إيرانية الصنع، وأسفر عن أضرار في عدد من المباني السكنية قرب الحدود الروسية.

وكتب على تطبيق تلغرام أن ‌الطائرات المسيرة استهدفت سكنا للنازحين ومستشفيين أحدهما مخصص للولادة.

من جهته، قال رئيس بلدية كييف، فيتالي كليتشكو، على تلغرام، إن العاصمة تتعرض لهجوم عدائي مكثّف، مضيفا أن العديد من المباني غير السكنية استُهدفت، وطلب من السكان البقاء في الملاجئ.

وكتب في منشور لاحق: "حاليا، تأكد مقتل شخص واحد وإصابة 4 آخرين"، مضيفا أن 3 من المصابين نُقلوا إلى المستشفى.

وأفاد رئيس الإدارة العسكرية في كييف، تيمور تكاتشينكو، بوقوع هجمات بطائرات مسيرة في ثلاث مناطق على الأقل، مما أدى إلى اندلاع حرائق في موقعين على الأقل.

وتعرضت كييف منذ مطلع العام ‌الجديد لهجومين جويين مكثفين نفذا ليلا مما أدى إلى انقطاع الكهرباء والتدفئة عن مئات المباني السكنية.

ولا تزال طواقم الطوارئ تعمل على إعادة الخدمات للسكان مع انخفاض ‌درجات الحرارة خلال الليل إلى 13 تحت الصفر.

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022، تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا تشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام لكيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف تدخلا في شؤونها.