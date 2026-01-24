طهران تحذر واشنطن وحلفاءها وتؤكد استعدادها للأسوأ بصواريخ متطورة

حذرت إيران الولايات المتحدة وإسرائيل من شن أي هجوم عسكري ضدها، موجهة تهديدا صريحا ومباشرا لأي دولة في المنطقة تقدم تسهيلات عسكرية أو لوجستية لواشنطن وفق ما نقله مراسل الجزيرة في طهران.

وأكدت طهران أن أراضي تلك الدول ستكون هدفا مشروعا للرد الإيراني في حال انطلقت منها أي أعمال عدائية.

ونقل مراسل الجزيرة في طهران عمر هواش عن مصادر إعلامية رسمية وقادة عسكريين تأكيدهم أن الرد الإيراني "لن يقتصر على القواعد الأمريكية في المنطقة فحسب"، بل سيطال "أي دولة تقدم تسهيلات لأعمال عسكرية أو حتى أنشطة تجسسية ضد الأراضي الإيرانية".

ووصفت طهران هذه الرسائل بالاستباقية، مشددة على أن الرد على أي هجوم ينطلق من دول الجوار سيكون "حازما وقويا" ولن تكون تلك الأراضي بمنأى عن الهجمات المضادة.

تفوق كمي ونوعي

وفي سياق استعراض الجاهزية، كشف المتحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية أن التجهيزات والقدرات العسكرية الحالية لطهران باتت تفوق "كما ونوعا" ما كانت تمتلكه خلال "حرب الاثني عشر يوما" بين إسرائيل وإيران.

وأشار مراسل الجزيرة إلى أن وزارة الدفاع الإيرانية -المعنية بتزويد القوات المسلحة بالسلاح- تلمح بذلك إلى امتلاك كميات وأنواع جديدة من الصواريخ، لافتا إلى رصد عمليات تدريب ومناورات جرت بعد "حرب الصيف" الماضية مع إسرائيل، تضمنت اختبار صواريخ جديدة لم يتم الكشف عنها سابقا.

وتأتي هذه التهديدات ردا على تصاعد الخطاب الأمريكي وتدفق الحشود العسكرية إلى المنطقة.

وقد أجمعت القوات البرية والحرس الثوري ووزارة الدفاع على الجاهزية التامة للرد على "أدنى هجوم" يمس المصالح أو الأراضي الإيرانية، حيث وصف نائب القائد العام للحرس الثوري أي هجوم أمريكي محتمل بأنه "مغامرة جديدة" ستواجه برد فوري.