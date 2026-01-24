صحف عالمية: العالم يقاوم هيمنة ترمب وأوروبا تبحث عن استقلالها

تناولت صحف ومواقع عالمية تصاعد القلق الدولي من نهج الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، ومحاولاته إعادة تشكيل النظام العالمي، وسط مؤشرات على مقاومة متنامية من قوى كبرى، بالتوازي مع توجّه أوروبي متسارع نحو فك الارتباط الإستراتيجي بواشنطن.

في هذا السياق، كتبت وول ستريت جورنال أن ترمب يسعى عبر "مجلس السلام" إلى إعادة هندسة النظام الدولي، لكنّ قوى كبرى وحلفاء تقليديين يخشون إضعاف الأمم المتحدة، وفقدان امتيازاتهم داخل مجلس الأمن، والوقوع تحت هيمنة مباشرة للرئيس الأمريكي.

وعن الموقف الأوروبي، نقلت بوليتيكو عن دبلوماسيين أن تهديدات ترمب بضم غرينلاند شكّلت لحظة وعي قاسية، دفعت قادة أوروبا إلى الإقرار بأن حقبة ما بعد الحرب العالمية الثانية انتهت، وأن الاستقلال الإستراتيجي بات ضرورة لا خيارا.

وفي الاتجاه ذاته، رأت الغارديان أن ترمب واجه خلال منتدى دافوس مقاومة غير مسبوقة، وحذرت من وهْم التراجع، واعتبرت أن الوقوف الجماعي في وجهه قد يفضي إلى تحالف غربي جديد، مؤكدة أن الرئيس الأمريكي لا يتراجع إلا تحت ضغط فعلي.

إجبار إسرائيل

وبالانتقال إلى تداعيات هذه السياسات على ملفات المنطقة، ذكرت تايمز أوف إسرائيل أن إسرائيل أُجبرت على الموافقة على إعادة فتح معبر رفح، بعدما قرر الوسطاء إعلان الخطوة دون استشارتها خلال اجتماع مجلس السلام في دافوس.

وانتقدت لوموند الفرنسية الطرح الأمريكي لمستقبل غزة، معتبرة أن خطاب جاريد كوشنر (مستشار ترمب وصهره) تجاهل الاحتلال والحرب والحصار، وتقديم القطاع ككيان معزول بلا حديث عن دولة فلسطينية، محذرة من غياب التركيز على تثبيت الهدنة الهشة.

وفي قراءة للصراع الإقليمي، رأت فورين بوليسي أن التهدئة بين إسرائيل وإيران مؤقتة، مرجحة أن تكون المواجهة المقبلة أعنف، في ظل استنزاف إسرائيل عسكريا، ونضوب دفاعاتها الجوية، والشك في جدوى إسقاط إيران بضربات بعيدة.

إعلان

وفي موضوع آخر، أشارت الإيكونوميست إلى أن الانهيار السريع لقوات سوريا الديمقراطية (قسد) ينذر بنهاية تجربة الحكم الذاتي الكردي، بعد تخلّي العشائر العربية عنها وتراجع الدعم الأمريكي لها، ما جعلها معزولة وخياراتها محدودة.