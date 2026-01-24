دمشق: تلقينا بلاغا عن مقبرة جماعية في الرقة

أعلنت الهيئة الوطنية للمفقودين في سوريا، اليوم السبت، تلقيها بلاغا عن وجود موقع يُشتبه بأنه مقبرة جماعية في مدينة الرقة، مؤكدة اتخاذها جميع الإجراءات اللازمة لحماية الموقع وتوثيقه.

وذكرت الهيئة -في بيان لها عبر تلغرام- أنها استجابت لبلاغ ورد أمس الجمعة عن الموقع المذكور، موضحة أنه جرى اتخاذ التدابير الفورية لحمايته ومنع العبث به، بما يضمن الحفاظ على الرفات ومراعاة متطلبات السلامة وسلسلة الحفظ الفنية المعتمدة، مع تنفيذ تدخلات محدودة وفق الإجراءات المتبعة عند الضرورة.

وأكدت الهيئة أن التعامل مع هذه المواقع يتم ضمن إطار وطني منظم ومؤسسي، مشددة على أن أي تدخل غير مصرح به في المقابر المؤكدة أو المواقع المشتبه بها يُعد مخالفة جسيمة تُعرض مرتكبيها للمساءلة القانونية وفق القوانين والأنظمة النافذة.

ودعت الهيئة المواطنين إلى عدم الاقتراب من هذه المواقع أو العبث بها، والتعاون عبر الإبلاغ الفوري عن أي معلومات أو حالات اشتباه عبر القنوات الرسمية المعتمدة، بما يسهم في حماية الأدلة وضمان سير أعمال التوثيق والتحقيق بكل مهنية ومسؤولية وطنية.

وكان الجيش السوري سيطر على مدينة الرقة صباح الاثنين، بعد وصوله مساء السبت إلى الحدود الإدارية للمحافظة، بعد اشتباكات مع قوات قسد التي سيطرت على المنطقة منذ عام 2017 بدعم أميركي.

والأحد الماضي، وقّع الرئيس السوري أحمد الشرع اتفاقًا لوقف إطلاق النار مع تنظيم قسد يقضي بإدماج عناصره ضمن مؤسسات الدولة.

ومن أبرز بنود الاتفاق دمج الإدارة المسؤولة عن ملف سجناء ومخيمات تنظيم الدولة، إلى جانب القوات المكلفة بحماية هذه المنشآت، ضمن مؤسسات الحكومة السورية، لتتولى الأخيرة المسؤولية القانونية والأمنية عنها بالكامل.

وجاء الاتفاق عقب عملية عسكرية أطلقها الجيش السوري قبل أيام، استعاد خلالها مناطق واسعة في شرقي وشمال شرقي البلاد، على خلفية خروقات قسد المتكررة لاتفاقاتها الموقعة مع الحكومة قبل 10 أشهر وتنصلها من تنفيذ بنودها.

وتبذل حكومة الرئيس الشرع جهودا مكثفة لضبط الأمن وبسط سيطرتها على كامل الجغرافيا السورية منذ الإطاحة بنظام بشار الأسد في الثامن من ديسمبر/كانون الأول 2024.