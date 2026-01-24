جدار أسمنتي ونقل معتقلين.. بغداد ترفع التأهب لتأمين حدودها مع سوريا

أفادت وكالة الأنباء العراقية -نقلا عن مسؤول عراقي- أن نسبة إنجاز الجدار الأسمنتي مع سوريا بلغت 80%، مشيرا إلى أن عناصر تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) الذين عبروا إلى العراق من سوريا مطلوبون للعدالة وسيوضعون في سجون محصنة.

ونقلت الوكالة العراقية عن صباح النعمان، المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة، قوله اليوم السبت إن القائد العام للقوات المسلحة العراقية وجه بإكمال الجدار الواقع على الحدود بين بلاده وسوريا، مشيرا إلى أنه "شارف على الانتهاء".

وأوضح أن الجدار مجهز بكاميرات حرارية، وهو أحد 3 حواجز رئيسية تفصل بين الحدود العراقية والسورية، مشيرا إلى أن الحاجزين الآخرين أسلاك شائكة وخندق على الحدود، وأن القائد العام أجرى جولة ميدانية على الحدود لتفقد التحصينات.

نقل معتقلين

وقال النعمان إن الحكومة العراقية أقرت، خلال جلسة طارئة للمجلس الوزاري للأمن الوطني، خطة لنقل معتقلي تنظيم الدولة من سوريا إلى الأراضي العراقية.

وبررت الحكومة هذا القرار بكون بقاء هؤلاء المعتقلين في مخيمات ومراكز احتجاز غير مستقرة في سوريا، مثل مخيم الهول، يمثل خطرا أمنيا داهما نظرا لاحتمال هروبهم، خاصة أن المجموعة تضم قيادات من الصف الأول و"إرهابيين خطرين نفذوا عمليات دامية" في البلدين.

وتسعى بغداد بهذه الخطوة إلى استكمال الإجراءات القانونية بحق المطلوبين للقضاء العراقي بموجب مذكرات اعتقال رسمية، لتعويض غياب الجهات القضائية المختصة لدى قوات سوريا الديمقراطية (قسد).

وتشمل عملية النقل معتقلين من جنسيات عراقية وأجنبية، إذ أعدت وزارة العدل خطة لاستيعابهم داخل سجون وصفتها الحكومة بأنها تتمتع بتحصينات أمنية عالية وقدرات متطورة تضمن عدم تكرار سيناريوهات الهروب.

وأكد المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة أن قيادة العمليات المشتركة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المختصة ستتولى تنفيذ عملية النقل، وفق جدول زمني وخطة أمنية مُحكمة، لضمان تسليمهم للعدالة وإنهاء ملف بقائهم خارج السيطرة القانونية للدولة العراقية، بما يخدم استقرار الأمن القومي العراقي والإقليمي.