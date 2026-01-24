بلجيكا تحظر عبور وتوقف طائرات تحمل أسلحة لإسرائيل

قالت المتحدثة باسم الخارجية البلجيكية أودري جاكي للجزيرة إن بلادها حظرت تصدير ونقل الأسلحة إلى إسرائيل والتي تستخدم في فلسطين.

وأضافت أن مرسوما ملكيا حظر توقف وعبور طائرات تنقل معدات عسكرية إلى إسرائيل التزاما من بروكسل بالقانون الدولي.

وذكرت أن الحكومة البلجيكية تفعل كل ما في وسعها حتى لا تساهم في تفاقم الوضع في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفو -في مقابلة مع الجزيرة- عززت عقوباتها على إسرائيل من خلال حظر استيراد منتجات المستوطنات، ومعاقبة الوزيرين المتطرفين، وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، بالإضافة إلى مستوطنين ارتكبوا أعمال عنف.

وستشمل الإجراءات البلجيكية -بحسب بريفو- أيضا تخفيض الخدمات القنصلية تجاه المواطنين البلجيكيين الذين يعيشون في مستوطنات غير مشروعة، وحظر الطيران وعبور الأسلحة وغير ذلك.

وفي أواخر الشهر الماضي، قدمت بلجيكا، طلبا رسميا إلى محكمة العدل الدولية للانضمام إلى دعوى جنوب أفريقيا بشأن ارتكاب إسرائيل جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

وقالت المحكمة -وهي أعلى جهاز قضائي بالأمم المتحدة– في بيان حينها إن بلجيكا قدمت رسميا إعلانا للتدخل في الدعوى، مستندة إلى المادة 63 من النظام الأساسي للمحكمة.

ورفعت جنوب أفريقيا، في 29 ديسمبر/كانون الأول 2023، دعوى قضائية ضد إسرائيل، متهمة إياها بانتهاك التزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في أعمالها ضد الفلسطينيين في غزة.