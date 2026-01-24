بعد أسابيع من التوترات التي صاحبت التصعيد الأمريكي بقيادة الرئيس دونالد ترمب بشأن جزيرة غرينلاند، إذ عبر مرارا عن حاجة بلاده إلى ضم الجزيرة لدواع تتعلق بالأمن القومي على حد قوله، وهدد سابقا بالاستيلاء عليها بالقوة، عاد وتراجع عن تلك اللهجة هذا الأسبوع خلال منتدى دافوس، وقال إنه منفتح على حلول وسط.

وقالت صحيفة نيويورك تايمز إن "الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) عرض على ترمب حلا وسطا يتمثل في تسليم الولايات المتحدة قطعا صغيرة من الأراضي في غرينلاند لإقامة قواعد عسكرية أمريكية عليها، على غرار القاعدتين العسكريتين البريطانيتين أكروتيري وديكيليا في جزيرة قبرص".

وبعد هذه المجريات المتسارعة، نشر حساب البيت الأبيض صورة مولدة بالذكاء الاصطناعي للرئيس ترمب وهو يمسك بجناح بطريق يسير في طريق تغطيه الثلوج وفي نهايته علم غرينلاند، وعلّق عليها بالقول: "احتضن البطريق".

التدوينة جمعت أكثر من 22 مليون مشاهدة منذ نشرها، لكن كان هناك من قرر أن يصحح المعلومة لحساب البيت الأبيض بشأن البطاريق، وأنها لا تعيش في غرينلاند، ولكن على طريقته الخاصة.

حساب يحمل اسم "كندا تكره ترمب" كتب معلقا على تدوينة البيت الأبيض: "لا تعيش طيور البطريق في غرينلاند، ولكن الجهل يسكن في البيت الأبيض".

وقد حظي هذا الرد بتفاعلات واسعة بين المتابعين للحساب الذين بدؤوا بالرد عليه، فعلق مدونون بالقول: "نظام التعليم في بلدكم معطل تماما. طيور البطريق موجودة على الجانب الآخر من الكوكب. احذفوا حسابكم أو اطردوا أولئك الذين يديرونه".