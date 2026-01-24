الصين تحقق مع مسؤوليْن عسكرييْن كبيرين أحدهما مقرب من الرئيس

أعلنت الصين فتح تحقيق مع مسؤوليْن عسكرييْن كبيرين للاشتباه في ارتكابهما انتهاكات خطِرة تتعلق بالانضباط والقانون.

وقالت وزارة الدفاع الصينية -اليوم السبت- إن الحزب الشيوعي الحاكم قرر فتح تحقيق مع مسؤوليْن عسكريين كبيرين هما تشانغ يو شيا وليو تشن لي.

وذكرت الوزارة أن ⁠تشانغ عضو في المكتب السياسي للحزب الشيوعي ونائب رئيس اللجنة ​العسكرية المركزية، في حين يشغل ليو هو رئيس هيئة الأركان المشتركة للجنة العسكرية المركزية.

حليف مقرب من الرئيس

وذكرت وكالة رويترز، أن تشانغ (75 عاما) هو أحد دعاة الحداثة، ويُنظر إليه على نطاق واسع على أنه أقرب حليف عسكري للرئيس ‍شي جين بينغ، ⁠وأحد الضباط البارزين القلائل الذين يتمتعون بخبرة قتالية.

وهو فضلا عن ذلك أحد نائبي رئيس اللجنة العسكرية المركزية، التي تمثل منظمة القيادة العليا للقوات المسلحة الصينية.

وأشارت الوكالة إلى أن الجيش كان أحد الأهداف الرئيسية لحملة واسعة على الفساد أمر بها شي في عام 2012، ووصلت تلك الحملة إلى المستويات ​العليا في جيش التحرير الشعبي الصيني في ‌عام 2023 عندما جرى استهداف سلاح الصواريخ.

وطرد 8 من كبار الجنرالات من الحزب الشيوعي بتهم الكسب غير المشروع في أكتوبر/تشرين الأول 2025، منهم ‌الجنرال الثاني في البلاد، خه وي دونغ، الذي خدم في عهد شي ومع ‌تشانغ في اللجنة العسكرية المركزية.

وتمت إقالة وزيري ⁠دفاع سابقين من الحزب الحاكم في السنوات القليلة الماضية بتهم تتعلق بالفساد.

ويراقب الدبلوماسيون والمحللون الأمنيون الأجانب التطورات عن كثب، نظرا لقرب تشانغ من شي، وأهمية عمل اللجنة ‍من حيث القيادة، وكذلك التحديث العسكري المستمر لجيش التحرير الشعبي الصيني ووضعه العسكري.