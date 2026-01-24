السيسي: لم نستهدف دماء أحد ونرفض مخططات تقسيم دول المنطقة

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنه "لم يستهدف دماء أحد منذ كان وزيرا (للدفاع) وحتى اليوم".

وقال في كلمة له -خلال الاحتفال بعيد الشرطة المصرية- "هم أول من بدأوا" داعيا "للعودة إلى بيان 3 يوليو/تموز 2013 وقراءته" مضيفا لقد "كان بيانا كله لطف وكله محاولة للتوافق والإصلاح" وتابع السيسي" لقد أعطينا فرصة جديدة لدورة انتخابية جديدة والشعب يقولها".

وقال "عندما نختلف، علينا أن نعود للشعب، وهذا ما تضمنه بيان 3 يوليو/تموز". ومضى الرئيس المصري يقول "ولا قبل منه بيوم أو بساعة تم القبض على حد".

وأشار الرئيس المصري إلى أن اتفاق شرم الشيخ شاهد على جهود مصر بشأن غزة، مضيفا أن تهجير سكان غزة يعني نزوح مئات الآلاف إلى أوروبا والغرب.

رفض التقسيم أو إنشاء مليشيات

وشدد على الرفض "القاطع والحاسم لأي مساع تستهدف تقسيم دول المنطقة أو اقتطاع أجزاء من أراضيها أو إنشاء مليشيات موازية للجيوش"، مؤكدا أن "الجهات التي نشرت المليشيات كانت سببا في تدمير المنطقة".

وأشار السيسي إلى أن "الأديان السماوية والقيم الإنسانية ترفض الممارسات البشعة التي يشهدها العالم"، مؤكدا أن بلاده "لم تتورط في أي مؤامرة ضد أي دولة بالمنطقة".

ولفت إلى أن مصر أصبحت ملاذا آمنا للملايين من أبناء الدول الأخرى، مضيفا أن مصر ستظل سدا منيعا أمام الهجرة غير الشرعية.

وشدد السيسي على أن "التطرف لن يجد في مصر أرضا ولا مأوى"، موضحا أن "هدفنا حماية أكثر 100 مليون مواطن في مصر".